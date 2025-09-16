Для тебя Образование

Педагогам обещают +50% к зарплате: кто и когда получит больше денег

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 сентября 2025, 17:00 2 мин.
Педагогам обещают +50% к зарплате: кто и когда получит больше денег
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь