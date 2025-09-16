Педагогам обещают +50% к зарплате: кто и когда получит больше денег

Кабинет министров Украины принял решение о повышении зарплаты учителям. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в 2026 году заработная плата педагогов вырастет сразу на 50% в два этапа.

Как будут повышать зарплаты учителям

В проекте госбюджета предусмотрено, что с 1 января 2026 года зарплаты увеличатся на 30%, а с 1 сентября — ещё на 20%.

Таким образом, повышение зарплат учителям обеспечит существенный рост доходов педагогов уже в течение одного года.

Повышение зарплат учителям 2026 станет приоритетом бюджета

Как уточнили в Министерстве финансов, в проекте бюджета на образование заложено 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд больше, чем годом ранее.

Из этой суммы 183,9 млрд грн пойдут на оплату труда, в том числе на повышение зарплат учителям 2026.

Что означает для педагогов такое повышение

Если сейчас средняя зарплата учителя составляет около 15 тысяч гривен, то после поэтапного увеличения она может превысить 22 тысячи.

В правительстве подчёркивают, что повышение зарплаты учителям направлено не только на улучшение благосостояния педагогов, но и на сохранение кадров в школах, а также на повышение престижа профессии.

Дополнительно с 1 сентября для тех педагогов, которые работают в неблагоприятных условиях, вводятся специальные надбавки — на руки они будут получать как минимум на 2000 грн больше.

