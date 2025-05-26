Когда дополнительная сессия ЕВИ-2025: шанс для тех, кто не успел на основную

Ничто не должно помешать твоей цели получить высшее образование. Даже форсмажорные обстоятельства. Так что заранее просчитай запасной вариант, в котором ты не успеваешь присоединиться к основной сессии.

В этом случае тебе пригодится дополнительная сессия ЕВЭ. Когда она стартует, кто имеет право поучаствовать в ней и другие важные подробности — в материале.

Когда дополнительная сессия ЕВЭ 2025

Дополнительную сессию. Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) в 2025 году назначают для тех поступающих в магистратуру, которые по каким-то уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии.

Дополнительная сессия ЕВЭ и ЕПВЭ запланирована на период с 29 июля по 18 августа 2025 года.

Когда регистрация на дополнительную сессию ЕВЭ 2025

Зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии можно 16 и 17 июня 2025 года.

Регистрация на дополнительную сессию входит в число обязанностей приемных комиссий высшего образования. Поступающие могут подавать документы как лично, так и дистанционно.

В последнем случае придется подготовить сканированные копии необходимых документов и отправить их по электронному адресу приемной комиссии избранного тобой учебного заведения.

Кто может подать заявку на дополнительную сессию ЕВЭ

Ты можешь принять участие в дополнительной сессии, если:

не успеваешь зарегистрироваться во время основного периода регистрации;

зарегистрировался (-лась), но по уважительным причинам не смог (-ла) принять участие в тестировании;

сдаешь ЕПВЭ по направлениям, тесты по которым проходили одновременно во время основной сессии, и ты не смог (-ла) принять участие во всех — тогда можешь подать заявку на дополнительную сессию.

До 14 июля 2025 ты должен получить приглашение, в котором узнаешь дату, время и место проведения экзамена.

Но имей в виду, что:

Дополнительная сессия ЕВЭ проводится только на территории Украины.

Если же ты планируешь сдавать экзамены за границей, должен зарегистрироваться на основную сессию.

Результаты дополнительной сессии ЕВЭ жди в личном кабинете участника. Они придут до 3 сентября 2025г.

Больше деталей на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Раньше мы рассказывали: сколько времени дается на ЕВЭ-2025 и как не упустить ни минуты.

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