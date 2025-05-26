Когда дополнительная сессия ЕВИ-2025: шанс для тех, кто не успел на основную

Фото Pexels Ничто не должно помешать твоей цели получить высшее образование. Даже форсмажорные обстоятельства. Так что заранее просчитай запасной вариант, в котором ты не успеваешь присоединиться к основной сессии. В этом случае тебе пригодится дополнительная сессия ЕВЭ. Когда она стартует, кто имеет право поучаствовать в ней и другие важные подробности — в материале. Когда дополнительная сессия ЕВЭ 2025 Дополнительную сессию. Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) в 2025 году назначают для тех поступающих в магистратуру, которые по каким-то уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии.Дополнительная сессия ЕВЭ и ЕПВЭ запланирована на период с 29 июля по 18 августа 2025 года. Читать по теме Регистрация на ЕВЭ 2025 для поступления на магистратуру — осталось мало времени, готовь документы! Какие документы нужны для прохождения ЕВЭ перед поступлением на магистратуру — перечень и условия подачи. Когда регистрация на дополнительную сессию ЕВЭ 2025 Зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии можно 16 и 17 июня 2025 года. Регистрация на дополнительную сессию входит в число обязанностей приемных комиссий высшего образования. Поступающие могут подавать документы как лично, так и дистанционно. В последнем случае придется подготовить сканированные копии необходимых документов и отправить их по электронному адресу приемной комиссии избранного тобой учебного заведения. Кто может подать заявку на дополнительную сессию ЕВЭ Ты можешь принять участие в дополнительной сессии, если: не успеваешь зарегистрироваться во время основного периода регистрации; зарегистрировался (-лась), но по уважительным причинам не смог (-ла) принять участие в тестировании; сдаешь ЕПВЭ по направлениям, тесты по которым проходили одновременно во время основной сессии, и ты не смог (-ла) принять участие во всех — тогда можешь подать заявку на дополнительную сессию. До 14 июля 2025 ты должен получить приглашение, в котором узнаешь дату, время и место проведения экзамена. Но имей в виду, что: Дополнительная сессия ЕВЭ проводится только на территории Украины. Если же ты планируешь сдавать экзамены за границей, должен зарегистрироваться на основную сессию. Результаты дополнительной сессии ЕВЭ жди в личном кабинете участника. Они придут до 3 сентября 2025г. Больше деталей на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования. Раньше мы рассказывали: сколько времени дается на ЕВЭ-2025 и как не упустить ни минуты. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания, освіта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter