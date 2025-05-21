Сколько времени дается на ЕВИ-2025: как ни потратить ни одной лишней минуты

Фото Pexels Единый вступительный экзамен (ЕВИ) — это формат экзамена по иностранному языку, который используется в качестве вступительного испытания для абитуриентов магистратуры в украинских заведениях высшего образования. Читай, сколько минут длится тест, как распределяется время и сколько отведено на каждый блок — в нашем материале. Сколько времени дается на прохождение ЕВИ Украинский центр оценивания качества образования официально утвердил основные параметры тестов ЕВИ: определено количество заданий для каждого блока, типы тестовых заданий, продолжительность выполнения, а также систему оценки и начисления баллов.Единый вступительный экзамен (ЕВИ) в 2025 году будет длиться 120 минут и будет состоять из двух блоков: Тест общей учебной компетентности (ТЗНК) — ориентировочно 75 минут. Тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский) — ориентировочно 45 минут. Длительность ЕВИ составляет 120 минут. Распределение времени между блоками ориентировочно; участники могут самостоятельно решать, сколько времени уделить каждому из них. Детальнее о каждом из блоков. Тест общей учебной компетентности (ТЗНК) Продолжительность: ориентировочно 75 минут Количество заданий: 27 Компоненты: Вербально-коммуникативный: задачи на понимание текстов, анализ информации, обобщение Логико-аналитический: задачи на логическое мышление, установление закономерностей, решение ситуационных задач. Формы задач: Заполнение пробелов в микротекстах. Выбор одного правильного ответа из четырех вариантов. Читать по теме Регистрация на ЕВЭ 2025 для поступления на магистратуру — осталось мало времени, готовь документы! Какие документы нужны для прохождения ЕВЭ перед поступлением на магистратуру — перечень и условия подачи. Тест по иностранному языку Продолжительность: ориентировочно 45 минут. Количество задач: 30. Части: Чтение: задачи для понимания текстов. Использование языка: задачи на грамматику и лексику. Типы задач: Установление соответствия. Выбор одного правильного ответа. Заполнение пробелов в тексте. Участники имеют право самостоятельно распределять время между двумя блоками в пределах общего времени тестирования. Важно следить за временем, чтобы успеть выполнить все задачи и проверить свои ответы. А еще раньше мы рассказывали когда ЕВИ 2025 и какие важные изменения стоит знать. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter