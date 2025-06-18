Для тебя Образование

Какие документы нужны для поступления в колледж-2025 после 9 и 11 класса

Ольга Петухова, редактор сайта 18 июня 2025, 16:30
документы для поступления в колледж
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь