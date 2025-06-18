Какие документы нужны для поступления в колледж-2025 после 9 и 11 класса

Фото Pexels Если ты планируешь в 2025 году поступать в колледж, следует заранее узнать, когда и какие документы нужно подготовить. Всего есть два ключевых этапа, когда понадобятся документы: сначала при создании кабинета на сайте ЕГЭБО, а потом когда уже нужно подтвердить свое зачисление. Итак, какие документы нужны для поступления в колледж после 9 и 11 класса — узнавай дальше. Как подавать документы в колледж Вступительная кампания начнется 25 июня — именно с этого дня можно создавать личные кабинеты абитуриентов – сделать первый шаг к поступлению в колледж.Подать заявление в колледж можно онлайн — нужно просто заполнить специальную форму на сайте ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования). Далее его рассмотрит приемная комиссия. Чтобы зарегистрировать кабинет, тебе понадобится: электронная почта, к которой у тебя есть доступ — она станет твоим логином для входа; пароль, который ты придумаешь сам (-а)— для последующего входа в кабинет; документы, удостоверяющие твою личность. Читать по теме Реформа старшей школы — что должны знать ученики и родители Что следует знать старшеклассникам об образовании в 10, 11 и 12 классах: читай в материале. Какие документы нужны для поступления в колледж на этапе создания личного кабинета поступающего Первым шагом перед поступлением на учебу в колледже будет открытие электронного кабинета на платформе Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО). Через этот кабинет ты будешь подавать заявки в выбранные тобой колледжи. Чтобы зарегистрировать кабинет, нужно иметь под рукой: Документы для поступления после 9 класса документ о предыдущем образовании: аттестат за 9 класс; что-то для подтверждения личности — паспорт, свидетельство о рождении (если нет 14 лет) или ИНН; цифровое фото паспортного типа (размер файла — до 1 МБ). Документы для поступления после 11 класса аттестат за 11 класс; паспорт или ИНН; цифровое фото на паспорт (размер файла — до 1 МБ); сертификат НМТ — если он есть. Загружать в кабинет нужно только фото. Остальные документы просто для того, чтобы внести необходимые данные (серия, номер и т.п.). Если у тебя есть право на льготы, нужно еще до подачи заявления обратиться в ближайшую приемную комиссию с оригиналами документов, которые это подтвердят. Представители колледжа внесут информацию в систему. Какие документы нужны для окончательного поступления в колледж 2025 года Если после конкурса тебя рекомендуют к зачислению, нужно подтвердить намерение учиться именно в этом колледже лично или онлайн. Иначе тебя просто не засчитают. Что обычно нужно подготовить для подтверждения поступления после 9 класса ID-карта, старый паспорт или свидетельство о рождении (для тех, кому еще нет 14 лет); идентификационный код (РНОКПП); документ о базовом среднем образовании с приложением; фотографии 3×4 — количество уточняй в колледже; документы, дающие право на льготы, если таковые имеются; медицинская справка 086 и карта прививок (форма 063) — если этого требует избранный колледж. Что понадобится для поступления в колледж после 11 класса ID-карта или паспорт старого образца; идентификационный код (РНОКПП) полный школьный аттестат с приложением. военные документы: молодым людям 17-25 лет — удостоверение о приписке; мужчинам от 25 лет — военный билет или временное удостоверение; фотографии 3×4 — количество по требованию колледжа; документы, дающие право на льготы, если таковые имеются; сертификат НМТ — при наличии; медицинская справка 086-я и карта прививок (форма 063) — по требованию колледжа. Источник: Еducation.ua. Узнай также, на кого учат после 9 класса — профессии, доступные после получения базового среднего образования. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания, освіта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter