Какие документы нужны для поступления в колледж-2025 после 9 и 11 класса

Если ты планируешь в 2025 году поступать в колледж, следует заранее узнать, когда и какие документы нужно подготовить. Всего есть два ключевых этапа, когда понадобятся документы: сначала при создании кабинета на сайте ЕГЭБО, а потом когда уже нужно подтвердить свое зачисление.

Итак, какие документы нужны для поступления в колледж после 9 и 11 класса — узнавай дальше.

Как подавать документы в колледж

Вступительная кампания начнется 25 июня — именно с этого дня можно создавать личные кабинеты абитуриентов – сделать первый шаг к поступлению в колледж.

Подать заявление в колледж можно онлайн — нужно просто заполнить специальную форму на сайте ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования). Далее его рассмотрит приемная комиссия.

Чтобы зарегистрировать кабинет, тебе понадобится:

электронная почта, к которой у тебя есть доступ — она станет твоим логином для входа;

пароль, который ты придумаешь сам (-а)— для последующего входа в кабинет;

документы, удостоверяющие твою личность.

Какие документы нужны для поступления в колледж на этапе создания личного кабинета поступающего

Первым шагом перед поступлением на учебу в колледже будет открытие электронного кабинета на платформе Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО). Через этот кабинет ты будешь подавать заявки в выбранные тобой колледжи.

Чтобы зарегистрировать кабинет, нужно иметь под рукой:

Документы для поступления после 9 класса

документ о предыдущем образовании: аттестат за 9 класс;

что-то для подтверждения личности — паспорт, свидетельство о рождении (если нет 14 лет) или ИНН;

цифровое фото паспортного типа (размер файла — до 1 МБ).

Документы для поступления после 11 класса

аттестат за 11 класс;

паспорт или ИНН;

цифровое фото на паспорт (размер файла — до 1 МБ);

сертификат НМТ — если он есть.

Загружать в кабинет нужно только фото. Остальные документы просто для того, чтобы внести необходимые данные (серия, номер и т.п.).

Если у тебя есть право на льготы, нужно еще до подачи заявления обратиться в ближайшую приемную комиссию с оригиналами документов, которые это подтвердят. Представители колледжа внесут информацию в систему.

Какие документы нужны для окончательного поступления в колледж 2025 года

Если после конкурса тебя рекомендуют к зачислению, нужно подтвердить намерение учиться именно в этом колледже лично или онлайн. Иначе тебя просто не засчитают.

Что обычно нужно подготовить для подтверждения поступления после 9 класса

ID-карта, старый паспорт или свидетельство о рождении (для тех, кому еще нет 14 лет);

идентификационный код (РНОКПП);

документ о базовом среднем образовании с приложением;

фотографии 3×4 — количество уточняй в колледже;

документы, дающие право на льготы, если таковые имеются;

медицинская справка 086 и карта прививок (форма 063) — если этого требует избранный колледж.

Что понадобится для поступления в колледж после 11 класса

ID-карта или паспорт старого образца;

идентификационный код (РНОКПП)

полный школьный аттестат с приложением.

военные документы: молодым людям 17-25 лет — удостоверение о приписке; мужчинам от 25 лет — военный билет или временное удостоверение;

фотографии 3×4 — количество по требованию колледжа;

документы, дающие право на льготы, если таковые имеются;

сертификат НМТ — при наличии;

медицинская справка 086-я и карта прививок (форма 063) — по требованию колледжа.

Источник: Еducation.ua.

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