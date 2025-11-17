Учителям планируют увеличить недельную нагрузку: педагоги об угрозе этой идеи

Профсоюз работников образования и науки Украины резко раскритиковал предложения Комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады относительно изменений в работе и оплате труда педагогов.

В частности, речь идет о повышении недельной нагрузки учителей с 18 до 22 часов, что, по мнению профсоюза, приведет к сокращению ставок на 22,2% и увольнению более 70 тысяч учителей. Читай в материале ответ профсоюза на предложения Комитета.

Учителям планируют увеличить недельную нагрузку: что известно

В заявлении профсоюза отмечается, что инициативы комитета предусматривают уменьшение надбавок за выслугу лет, престижность труда и отмену повышений ставок за педагогические звания.

Такие изменения угрожают сужению прав учителей, что противоречит статье 22 Конституции Украины и решениям Конституционного Суда, — подчеркивают педагоги.

Они призывают отозвать предложения и не допустить их принятия в законе о госбюджете-2026.

Председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак в ответ пояснил, что в системе образования есть избыток ставок: на 315 819 ставок учителей приходится только 271 891 педагог, поэтому 43 928 ставок свободны или заполняются совместительством.

Увеличение нагрузки до 22 часов математически сократит 57 422 ставки, но реальное сокращение составит только 13 494, учитывая свободные места, — отметил депутат.

Он добавил, что изменения не предусматривают увольнений, а только переход на срочные трудовые договоры от 1 до 5 лет.

По словам Бабака, инициатива направлена на реальное повышение зарплат, а не на временные надбавки.

Даже если часть педагогов останется с 18 часами, их зарплата все равно будет выше, чем сейчас, — заверил он, ссылаясь на особенности сельских школ и прифронтовых регионов.

Ранее Кабинет Министров не поддержал поправки к бюджету о повышении зарплат учителям до трех минимальных, а комитет обратился к премьер-министру с призывом решить этот вопрос. Профсоюз отмечает, что изменения приведут к массовым увольнениям и ухудшению условий труда.

Ранее мы писали, сколько получают учителя в Украине — читай в материале, насколько зарплата педагогов меньше средней заработной платы в Украине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!