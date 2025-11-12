Зарплату молодым учителям повысят в 2026 году — составит ли этот показатель 50%

Украинские чиновники анонсировали повышение зарплат учителям на 50% в 2026 году, которое состоится в два этапа. Эту инициативу обсуждали на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования.

В то же время для молодых педагогов реальный рост будет составлять не 50%, а 33% из-за механизма доплат до уровня минимальной зарплаты. Читай в материале детали повышения зарплат учителям и почему рост для молодых учителей будет составлять 33%.

Молодым педагогам поднимут зарплату на треть — детали

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива, сейчас молодой учитель без надбавок на полной ставке получает чуть больше 8 тысяч гривен на руки благодаря доплате до уровня минимальной зарплаты.

После первого этапа повышения в январе 2026 года эта сумма вырастет до 9 740 гривен, что составит фактическое повышение на 19%, а не анонсированные 30%. Второй этап в сентябре прибавит еще 20%, подняв зарплату до 10 845 гривен — всего 33% роста.

Средняя зарплата в сфере образования остается одной из самых низких в Украине среди всех отраслей экономики. Нардепы предлагают Министерству финансов пересмотреть отклоненную правку об установлении зарплат педагогов на уровне трех минимальных зарплат, что позволило бы молодым учителям получать почти 20 тысяч гривен и привлечь молодежь в профессию.

Раньше мы писали, сколько получают учителя — читай в материале, почему средняя заработная плата педагогов ниже средней заработной платы в Украине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!