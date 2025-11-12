Для тебе Освіта

Зарплату молодим вчителям підвищать у 2026 році — чи становитиме цей показник 50%

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Листопада 2025, 12:00 2 хв.
підвищення зарплати вчителям 2026
Фото Pexels

