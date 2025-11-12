Зарплату молодим вчителям підвищать у 2026 році — чи становитиме цей показник 50%

Українські чиновники анонсували підвищення зарплат учителям на 50% у 2026 році, яке відбудеться у два етапи. Цю ініціативу обговорювали на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти.

Водночас для молодих педагогів реальне зростання становитиме не 50%, а 33% через механізм доплат до рівня мінімальної зарплати. Читай у матеріалі деталі підвищення зарплат вчителям та чому зростання для молодих вчителів становитиме 33%.

Молодим педагогам піднімуть зарплату на третину — деталі

За словами заступника міністра освіти і науки Андрія Сташківа, зараз молодий вчитель без надбавок на повній ставці отримує трохи більше 8 тисяч гривень на руки завдяки доплаті до рівня мінімальної зарплати.

Після першого етапу підвищення в січні 2026 року ця сума зросте до 9 740 гривень, що становитиме фактичне підвищення на 19%, а не на анонсовані 30%. Другий етап у вересні додасть ще 20%, піднявши зарплату до 10 845 гривень — загалом 33% зростання.

Середня зарплата в освітній сфері залишається однією з найнижчих в Україні серед усіх галузей економіки. Нардепи пропонують Міністерству фінансів переглянути відхилену правку про встановлення зарплат освітян на рівні трьох мінімальних зарплат, що дозволило б молодим учителям отримувати майже 20 тисяч гривень і привабити молодь до професії.

Раніше ми писали, скільки отримують вчителі — читай у матеріалі, чому середня заробітна плата освітян нижча за середню заробітну плату в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!