Вчителям планують збільшити тижневе навантаження: освітяни про загрозу цієї ідеї

Профспілка працівників освіти і науки України різко розкритикувала пропозиції Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради щодо змін у роботі та оплаті праці педагогів.

Зокрема, йдеться про підвищення тижневого навантаження вчителів з 18 до 22 годин, що, на думку профспілки, призведе до скорочення ставок на 22,2% і звільнення понад 70 тисяч вчителів. Читай у матеріалі відповідь профспілки до пропозицій Комітету.

Вчителям планують збільшити тижневе навантаження: що відомо

У заяві профспілки зазначається, що ініціативи комітету передбачають зменшення надбавок за вислугу років, престижність праці та скасування підвищень ставок за педагогічні звання.

Такі зміни загрожують звуженню прав учителів, що суперечить статті 22 Конституції України та рішенням Конституційного Суду, — підкреслюють освітяни.

Вони закликають відкликати пропозиції та не допустити їхнього ухвалення в законі про держбюджет-2026.

Голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у відповідь пояснив, що в системі освіти є надлишок ставок: на 315 819 ставок учителів припадає лише 271 891 педагог, тож 43 928 ставки вільні або заповнюються сумісництвом.

Збільшення навантаження до 22 годин математично скоротить 57 422 ставки, але реальне скорочення становитиме лише 13 494, враховуючи вільні місця, — зазначив депутат.

Він додав, що зміни не передбачають звільнень, а лише перехід на строкові трудові договори від 1 до 5 років.

За словами Бабака, ініціатива спрямована на реальне підвищення зарплат, а не на тимчасові надбавки.

Навіть якщо частина педагогів залишиться з 18 годинами, їхня зарплата все одно буде вищою, ніж зараз, — запевнив він, посилаючись на особливості сільських шкіл і прифронтових регіонів.

Раніше Кабінет Міністрів не підтримав правки до бюджету про підвищення зарплат учителям до трьох мінімальних, а комітет звернувся до прем’єр-міністерки з закликом розв’язати це питання. Профспілка наголошує, що зміни призведуть до масового звільнення та погіршення умов праці.

