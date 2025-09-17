Рейтинг школ Львова 2025: кто в лидерах, а кто отстает

Уже опубликованы итоги национального мультипредметного теста среди всех областей Украины — в этом году рейтинг лучших школ возглавила Львовщина.
Выпускники региона показали результаты, которые оказались недосягаемыми для учеников столичных школ: 354 школьника набрали максимальные 200 баллов по одному предмету, а более 40 участников получили 200 баллов по двум или трём предметам.
Портал Освіта.ua подготовил рейтинг школ Львова по результатам НМТ-2025, в который вошли общеобразовательные заведения и школы профессионального предвысшего и высшего образования, где можно получить полное среднее образование параллельно с обучением на профессионального младшего бакалавра.
Рейтинг был сформирован на основе среднего балла НМТ всех участников школы с учётом общего количества сданных тестов. И выглядит он следующим образом:
Топ-10 лучших учебных заведений Львова в рейтинге по результатам НМТ
- Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.
- Львовская академическая гимназия при Национальном университете Львовская политехника.
- Львовская гимназия Евшан.
- Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.
- Частное учебное заведение Первый Инновационный Частный Львовский Лицей.
- НВК Инженерно-экономическая школа — Львовский экономический лицей.
- Лицей имени Василия Симоненко Львовского горсовета.
- Лицей №28 Львовского горсовета.
- Лицей №81 им. Петра Сагайдачного Львовского горсовета.
- НВК Школа-гимназия I-III ст. Блаженного Климентия и Андрея Шептицких.
Последние места в рейтинге школ Львова по результатам нынешнего НМТ заняли:
- КУ Львовского областного совета Львовское высшее профессиональное училище компьютерных технологий и строительства.
- Государственное учебное заведение Львовское высшее профессиональное училище дизайна и строительства.
- Государственное учебное заведение Львовское высшее профессиональное политехническое училище.
- Государственное учебное заведение Львовское высшее профессиональное училище пищевых технологий.
Ученики этих учебных заведений показали результат НМТ на уровне 148-152 баллов.
