Для тебя Образование

Рейтинг школ Львова 2025: кто в лидерах, а кто отстает

Ольга Петухова, редактор сайта 17 сентября 2025, 18:30 2 мин.
рейтинг школ львова
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь