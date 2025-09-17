Рейтинг школ Львова 2025: кто в лидерах, а кто отстает

Уже опубликованы итоги национального мультипредметного теста среди всех областей Украины — в этом году рейтинг лучших школ возглавила Львовщина.

Выпускники региона показали результаты, которые оказались недосягаемыми для учеников столичных школ: 354 школьника набрали максимальные 200 баллов по одному предмету, а более 40 участников получили 200 баллов по двум или трём предметам.

Портал Освіта.ua подготовил рейтинг школ Львова по результатам НМТ-2025, в который вошли общеобразовательные заведения и школы профессионального предвысшего и высшего образования, где можно получить полное среднее образование параллельно с обучением на профессионального младшего бакалавра.

Рейтинг был сформирован на основе среднего балла НМТ всех участников школы с учётом общего количества сданных тестов. И выглядит он следующим образом:

Топ-10 лучших учебных заведений Львова в рейтинге по результатам НМТ

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Львовская академическая гимназия при Национальном университете Львовская политехника. Львовская гимназия Евшан. Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Частное учебное заведение Первый Инновационный Частный Львовский Лицей. НВК Инженерно-экономическая школа — Львовский экономический лицей. Лицей имени Василия Симоненко Львовского горсовета. Лицей №28 Львовского горсовета. Лицей №81 им. Петра Сагайдачного Львовского горсовета. НВК Школа-гимназия I-III ст. Блаженного Климентия и Андрея Шептицких.

Последние места в рейтинге школ Львова по результатам нынешнего НМТ заняли:

КУ Львовского областного совета Львовское высшее профессиональное училище компьютерных технологий и строительства.

Государственное учебное заведение Львовское высшее профессиональное училище дизайна и строительства.

Государственное учебное заведение Львовское высшее профессиональное политехническое училище.

Государственное учебное заведение Львовское высшее профессиональное училище пищевых технологий.

Ученики этих учебных заведений показали результат НМТ на уровне 148-152 баллов.

Также узнай, когда обещают повысить стипендии студентам — что говорят в правительстве и о каких суммах идёт речь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!