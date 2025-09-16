Повышение стипендий студентам в 2026: что планирует правительство

Правительство готовится к постепенному увеличению академических стипендий, и первые шаги будут сделаны уже в сентябре 2026 года.

Насколько ощутимым станет повышение выплат и какие категории студентов смогут рассчитывать на прибавку — читайте в материале.

Повышение стипендий студентам: кого это коснется

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, с 1 сентября 2026 года более 163 тысяч студентов будут получать выплаты в два раза больше.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Министерство финансов уточнило, что в государственном бюджете на 2026 год на сферу образования планируется выделить 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд больше по сравнению с предыдущим периодом. Из этой суммы 6,6 млрд грн направят именно на удвоение академических стипендий.

Таким образом, правительство закладывает в финансовый план постепенное расширение поддержки студентов, однако не стоит ждать мгновенного повышения.

На данный момент студенты университетов и научных учреждений, которые получают уровень младшего бакалавра, бакалавра, специалиста или магистра, ежемесячно получают 2000 грн.

При этом количество стипендиатов определяется отдельно каждый семестр. Ученые советы вузов устанавливают лимит — от 40% до 45% от числа студентов дневной формы обучения, которые учатся за счет госбюджета или регионального заказа.

