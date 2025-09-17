Рейтинг шкіл Львова 2025: хто в лідерах, а хто пасе задніх

Вже оприлюднені підсумки національного мультипредметного тесту (НМТ) серед всіх областей України — цьогоріч рейтинг кращих шкіл очолила Львівщина.
Випускники регіону показали результати, які виявилися недосяжними для учнів столичних шкіл: 354 школярі набрали максимальні 200 балів з одного предмета, а понад 40 учасників здобули 200 балів з двох або трьох предметів.
Портал Освіта.ua підготував рейтинг шкіл Львова за результатами НМТ-2025, у який увійшли загальноосвітні заклади та школи фахової передвищої та вищої освіти, де можна здобути повну середню освіту паралельно з навчанням на фахового молодшого бакалавра.
Рейтинг був сформований на основі середнього балу НМТ усіх учасників школи з урахуванням загальної кількості складених тестів. І має такий вигляд:
Топ-10 найкращих навчальних закладів Львова у рейтингу за результатами НМТ
- Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
- Львівська академічна гімназія при Національному університеті Львівська політехніка.
- Львівська гімназія Євшан.
- Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
- Приватний заклад освіти Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей.
- НВК Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей.
- Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради.
- Ліцей №28 Львівської міськради.
- Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради
- НВК Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких.
Останні місця в рейтингу шкіл Львова за результатами цьогорічного НМТ посіли:
- КЗ Львівської обласної ради Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва.
- Державний навчальний заклад Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва.
- Державний навчальний заклад Львівське вище професійне політехнічне училище.
- Державний навчальний заклад Львівське вище професійне училище харчових технологій.
Учні цих навчальних закладів показали результат НМТ на рівні 148-152 балів.
