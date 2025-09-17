Рейтинг шкіл Львова 2025: хто в лідерах, а хто пасе задніх

Вже оприлюднені підсумки національного мультипредметного тесту (НМТ) серед всіх областей України — цьогоріч рейтинг кращих шкіл очолила Львівщина.

Випускники регіону показали результати, які виявилися недосяжними для учнів столичних шкіл: 354 школярі набрали максимальні 200 балів з одного предмета, а понад 40 учасників здобули 200 балів з двох або трьох предметів.

Портал Освіта.ua підготував рейтинг шкіл Львова за результатами НМТ-2025, у який увійшли загальноосвітні заклади та школи фахової передвищої та вищої освіти, де можна здобути повну середню освіту паралельно з навчанням на фахового молодшого бакалавра.

Рейтинг був сформований на основі середнього балу НМТ усіх учасників школи з урахуванням загальної кількості складених тестів. І має такий вигляд:

Топ-10 найкращих навчальних закладів Львова у рейтингу за результатами НМТ

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Львівська академічна гімназія при Національному університеті Львівська політехніка. Львівська гімназія Євшан. Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Приватний заклад освіти Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей. НВК Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей. Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради. Ліцей №28 Львівської міськради. Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради НВК Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких.

Останні місця в рейтингу шкіл Львова за результатами цьогорічного НМТ посіли:

КЗ Львівської обласної ради Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва.

Державний навчальний заклад Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва.

Державний навчальний заклад Львівське вище професійне політехнічне училище.

Державний навчальний заклад Львівське вище професійне училище харчових технологій.

Учні цих навчальних закладів показали результат НМТ на рівні 148-152 балів.

