Когда будут результаты ЕВИ 2026: официальный график

Министерство образования и науки Украины определило официальные сроки проведения единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.
Для абитуриентов, планирующих продолжить обучение в магистратуре, этот год пройдет по четко определенному графику, предусматривающему две сессии тестирования. Итак, когда будут результаты ЕВИ в 2026 году, читай в нашем материале.
Результаты ЕВИ 2026:когда станут известны результаты основной сессии
После завершения регистрационного периода поступающие получат доступ к своим экзаменационным листам и информационным страницам. Основная сессия испытаний запланирована на период с 26 июня по 14 июля. В это время тысячи кандидатов будут сдавать тесты по иностранным языкам и профильным предметам.
Для каждого участника важно вовремя получить свои результаты ЕВИ 2026, так как они являются базой для формирования конкурсного балла. Официальные данные появятся в личных кабинетах после завершения проверки всех работ. Система автоматически пересчитает ответы в шкалу 100–200 баллов, что позволит абитуриентам оценить свои шансы на зачисление в выбранные университеты.
Итак, тестирование предполагает два этапа:
- основная сессия: с 26 июня по 14 июля;
- дополнительная сессия: с 3 августа по 21 августа.
Зная точно, когда будут результаты ЕВИ 2026, абитуриенты смогут заранее спланировать подачу электронных заявлений в высшие учебные заведения.
Для лиц, которые не смогли принять участие в основном этапе по уважительным причинам, предусмотрена дополнительная сессия. Учитывая, что дополнительная сессия завершается позже, баллы за нее также будут начислены со временем. Офицальный дедлайн для обнародования результатов этого этапа — 21 августа.
Таким образом, вступительная кампания 2026 года будет динамичной, а все результаты станут известны вовремя для завершения процесса зачисления в магистратуру.
Абитуриентам советуют внимательно следить за обновлениями в своих кабинетах, так как именно там будут появляться все необходимые документы и подтверждения баллов.
Помимо знания дат, важно понимать регламент самого экзамена. Поэтому читай, сколько времени дается на ЕВИ-2026 и как не потратить ни одной минуты.
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