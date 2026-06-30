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Когда будут результаты ЕВИ 2026: официальный график

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 июня 2026, 15:07 2 мин.
Когда будут результаты ЕВИ 2026
Фото Pexels

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