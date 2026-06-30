Когда будут результаты ЕВИ 2026: официальный график

Министерство образования и науки Украины определило официальные сроки проведения единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Для абитуриентов, планирующих продолжить обучение в магистратуре, этот год пройдет по четко определенному графику, предусматривающему две сессии тестирования. Итак, когда будут результаты ЕВИ в 2026 году, читай в нашем материале.

Результаты ЕВИ 2026:когда станут известны результаты основной сессии

После завершения регистрационного периода поступающие получат доступ к своим экзаменационным листам и информационным страницам. Основная сессия испытаний запланирована на период с 26 июня по 14 июля. В это время тысячи кандидатов будут сдавать тесты по иностранным языкам и профильным предметам.

Для каждого участника важно вовремя получить свои результаты ЕВИ 2026, так как они являются базой для формирования конкурсного балла. Официальные данные появятся в личных кабинетах после завершения проверки всех работ. Система автоматически пересчитает ответы в шкалу 100–200 баллов, что позволит абитуриентам оценить свои шансы на зачисление в выбранные университеты.

Итак, тестирование предполагает два этапа:

основная сессия: с 26 июня по 14 июля;

дополнительная сессия: с 3 августа по 21 августа.

Зная точно, когда будут результаты ЕВИ 2026, абитуриенты смогут заранее спланировать подачу электронных заявлений в высшие учебные заведения.

Для лиц, которые не смогли принять участие в основном этапе по уважительным причинам, предусмотрена дополнительная сессия. Учитывая, что дополнительная сессия завершается позже, баллы за нее также будут начислены со временем. Офицальный дедлайн для обнародования результатов этого этапа — 21 августа.

Таким образом, вступительная кампания 2026 года будет динамичной, а все результаты станут известны вовремя для завершения процесса зачисления в магистратуру.

Абитуриентам советуют внимательно следить за обновлениями в своих кабинетах, так как именно там будут появляться все необходимые документы и подтверждения баллов.

Помимо знания дат, важно понимать регламент самого экзамена. Поэтому читай, сколько времени дается на ЕВИ-2026 и как не потратить ни одной минуты.

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