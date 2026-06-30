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Коли будуть результати ЄВІ 2026: офіційний графік

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Червня 2026, 15:07 2 хв.
Коли будуть результати ЄВІ 2026
Фото Pexels

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