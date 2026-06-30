Коли будуть результати ЄВІ 2026: офіційний графік

Міністерство освіти і науки України визначило офіційні терміни проведення єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Для абітурієнтів, які планують продовжити навчання в магістратурі, цей рік пройде за чітко визначеним графіком, що передбачає дві сесії тестування. Тож, коли будуть результати ЄВІ у 2026 році, читай в нашому матеріалі.

Результати ЄВІ 2026: коли стануть відомі результати основної сесії

Після завершення реєстраційного періоду вступники отримають доступ до своїх екзаменаційних листків та інформаційних сторінок. Основна сесія випробувань запланована на період з 26 червня по 14 липня. У цей час тисячі кандидатів складатимуть тести з іноземних мов та профільних предметів.

Отже, тестування передбачає два етапи:

основна сесія: з 26 червня до 14 липня;

додаткова сесія: з 3 серпня до 21 серпня.

Для кожного учасника важливо вчасно отримати свої результати ЄВІ 2026, оскільки вони є базою для формування конкурсного бала. Офіційні дані з’являться в особистих кабінетах після завершення перевірки всіх робіт. Система автоматично перерахує відповіді у шкалу 100–200 балів, що дозволить вступникам оцінити свої шанси на зарахування до обраних університетів.

Знаючи точно, коли будуть результати єві 2026, абітурієнти зможуть заздалегідь спланувати подачу електронних заяв до закладів вищої освіти.

Для осіб, які не змогли взяти участь в основному етапі через поважні причини, передбачено додаткову сесію. З огляду на те, що додаткова сесія завершується пізніше, бали за неї також будуть нараховані згодом. Офіційний дедлайн для оприлюднення результатів цього етапу — 21 серпня.

Таким чином, вступна кампанія 2026 року буде динамічною, а всі результати стануть відомі вчасно для завершення процесу зарахування до магістратури.

Абітурієнтам радять уважно стежити за оновленнями у своїх кабінетах, оскільки саме там з’являтимуться всі необхідні документи та підтвердження балів.

Окрім знання дат, важливо розуміти регламент самого іспиту. Тож читай, скільки часу дається на ЄВІ-2026 та як не витратити жодної хвиолини.

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