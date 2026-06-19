Скільки часу дається на ЄВІ-2026: як не витратити жодної зайвої хвилини

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — це формат іспиту з іноземної мови, який використовується як вступне випробування для абітурієнтів магістратури в українських закладах вищої освіти.

Читай, скільки хвилин триває тест, як розподіляється час і скільки відведено на кожен блок — у нашому матеріалі.

Скільки часу дається на проходження ЄВІ

Український центр оцінювання якості освіти офіційно затвердив основні параметри тестів ЄВІ: визначено кількість завдань для кожного блоку, типи тестових завдань, тривалість виконання, а також систему оцінювання та нарахування балів.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) у 2026 році триватиме 120 хвилин і складатиметься з двох блоків:

Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — орієнтовно 75 хвилин. Тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) — орієнтовно 45 хвилин.

Загальна тривалість ЄВІ становить 120 хвилин.

Розподіл часу між блоками є орієнтовним; учасники можуть самостійно вирішувати, скільки часу приділити кожному з них.

Детальніше про кожен з блоків.

Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

Тривалість: орієнтовно 75 хвилин

Кількість завдань: 27

Компоненти:

Вербально-комунікативний: завдання на розуміння текстів, аналіз інформації, узагальнення

Логіко-аналітичний: завдання на логічне мислення, встановлення закономірностей, розв’язання ситуаційних задач.

Форми завдань:

Заповнення пропусків у мікротекстах.

Вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

Читати на тему Вступ у магістратуру 2026: МОН назвало точні дати проведення іспитів ЄВІ та ЄФВВ Коли почнеться реєстрація та іспити в магістратуру 2026?

Тест з іноземної мови

Тривалість: орієнтовно 45 хвилин.

Кількість завдань: 30.

Частини:

Читання: завдання на розуміння текстів.

Використання мови: завдання на граматику та лексику.

Типи завдань:

Встановлення відповідності.

Вибір однієї правильної відповіді.

Заповнення пропусків у тексті.

Учасники мають право самостійно розподіляти час між обома блоками в межах загального часу тестування. Важливо стежити за часом, щоб встигнути виконати всі завдання та перевірити свої відповіді.

А ще раніше ми давали таблиці переведення балів ЄВІ в шкалу 100-200 балів.

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