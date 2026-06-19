Скільки часу дається на ЄВІ-2026: як не витратити жодної зайвої хвилини

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — це формат іспиту з іноземної мови, який використовується як вступне випробування для абітурієнтів магістратури в українських закладах вищої освіти.
Читай, скільки хвилин триває тест, як розподіляється час і скільки відведено на кожен блок — у нашому матеріалі.
Скільки часу дається на проходження ЄВІ
Український центр оцінювання якості освіти офіційно затвердив основні параметри тестів ЄВІ: визначено кількість завдань для кожного блоку, типи тестових завдань, тривалість виконання, а також систему оцінювання та нарахування балів.
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) у 2026 році триватиме 120 хвилин і складатиметься з двох блоків:
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Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — орієнтовно 75 хвилин.
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Тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) — орієнтовно 45 хвилин.
Загальна тривалість ЄВІ становить 120 хвилин.
Розподіл часу між блоками є орієнтовним; учасники можуть самостійно вирішувати, скільки часу приділити кожному з них.
Детальніше про кожен з блоків.
Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)
Тривалість: орієнтовно 75 хвилин
Кількість завдань: 27
Компоненти:
- Вербально-комунікативний: завдання на розуміння текстів, аналіз інформації, узагальнення
- Логіко-аналітичний: завдання на логічне мислення, встановлення закономірностей, розв’язання ситуаційних задач.
Форми завдань:
- Заповнення пропусків у мікротекстах.
- Вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.
Тест з іноземної мови
Тривалість: орієнтовно 45 хвилин.
Кількість завдань: 30.
Частини:
- Читання: завдання на розуміння текстів.
- Використання мови: завдання на граматику та лексику.
Типи завдань:
- Встановлення відповідності.
- Вибір однієї правильної відповіді.
- Заповнення пропусків у тексті.
Учасники мають право самостійно розподіляти час між обома блоками в межах загального часу тестування. Важливо стежити за часом, щоб встигнути виконати всі завдання та перевірити свої відповіді.
А ще раніше ми давали таблиці переведення балів ЄВІ в шкалу 100-200 балів.
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