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Скільки часу дається на ЄВІ-2026: як не витратити жодної зайвої хвилини

Леся Манзюк, редакторка сайту 19 Червня 2026, 16:00 2 хв.
Скільки часу дають на ЄВІ
Фото Pexels

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