Сколько времени дается на ЕВЭ-2026: как ни потратить ни одной лишней минуты

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) — это формат экзамена по иностранному языку, который используется в качестве вступительного испытания для абитуриентов магистратуры в украинских заведениях высшего образования.
Читай, сколько минут длится тест, как распределяется время и сколько отведено на каждый блок — в нашем материале.
Сколько времени дается на прохождение ЕВИ
Украинский центр оценивания качества образования официально утвердил основные параметры тестов ЕВИ: определено количество заданий для каждого блока, типы тестовых заданий, продолжительность выполнения, а также систему оценки и начисления баллов.
Единый вступительный экзамен (ЕВИ) в 2026 году будет длиться 120 минут и будет состоять из двух блоков:
- Тест общей учебной компетентности (ТЗНК) — ориентировочно 75 минут.
- Тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский) — ориентировочно 45 минут.
Длительность ЕВИ составляет 120 минут.
Распределение времени между блоками ориентировочно; участники могут самостоятельно решать, сколько времени уделить каждому из них.
Детальнее о каждом из блоков.
Тест общей учебной компетентности (ТЗНК)
Продолжительность: ориентировочно 75 минут
Количество заданий: 27
Компоненты:
- Вербально-коммуникативный: задачи на понимание текстов, анализ информации, обобщение
- Логико-аналитический: задачи на логическое мышление, установление закономерностей, решение ситуационных задач.
Формы задач:
- Заполнение пробелов в микротекстах.
- Выбор одного правильного ответа из четырех вариантов.
Тест по иностранному языку
Продолжительность: ориентировочно 45 минут.
Количество задач: 30.
Части:
- Чтение: задачи для понимания текстов.
- Использование языка: задачи на грамматику и лексику.
Типы задач:
- Установление соответствия.
- Выбор одного правильного ответа.
- Заполнение пробелов в тексте.
Участники имеют право самостоятельно распределять время между двумя блоками в пределах общего времени тестирования. Важно следить за временем, чтобы успеть выполнить все задачи и проверить свои ответы.
А ещё ранее мы публиковали таблицы перевода баллов ЕВИ в шкалу 100–200 баллов.
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