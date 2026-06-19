Сколько времени дается на ЕВЭ-2026: как ни потратить ни одной лишней минуты

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) — это формат экзамена по иностранному языку, который используется в качестве вступительного испытания для абитуриентов магистратуры в украинских заведениях высшего образования.

Читай, сколько минут длится тест, как распределяется время и сколько отведено на каждый блок — в нашем материале.

Сколько времени дается на прохождение ЕВИ

Украинский центр оценивания качества образования официально утвердил основные параметры тестов ЕВИ: определено количество заданий для каждого блока, типы тестовых заданий, продолжительность выполнения, а также систему оценки и начисления баллов.

Единый вступительный экзамен (ЕВИ) в 2026 году будет длиться 120 минут и будет состоять из двух блоков:

Тест общей учебной компетентности (ТЗНК) — ориентировочно 75 минут. Тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский) — ориентировочно 45 минут.

Длительность ЕВИ составляет 120 минут.

Распределение времени между блоками ориентировочно; участники могут самостоятельно решать, сколько времени уделить каждому из них.

Детальнее о каждом из блоков.

Тест общей учебной компетентности (ТЗНК)

Продолжительность: ориентировочно 75 минут

Количество заданий: 27

Компоненты:

Вербально-коммуникативный: задачи на понимание текстов, анализ информации, обобщение

Логико-аналитический: задачи на логическое мышление, установление закономерностей, решение ситуационных задач.

Формы задач:

Заполнение пробелов в микротекстах.

Выбор одного правильного ответа из четырех вариантов.

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Тест по иностранному языку

Продолжительность: ориентировочно 45 минут.

Количество задач: 30.

Части:

Чтение: задачи для понимания текстов.

Использование языка: задачи на грамматику и лексику.

Типы задач:

Установление соответствия.

Выбор одного правильного ответа.

Заполнение пробелов в тексте.

Участники имеют право самостоятельно распределять время между двумя блоками в пределах общего времени тестирования. Важно следить за временем, чтобы успеть выполнить все задачи и проверить свои ответы.

А ещё ранее мы публиковали таблицы перевода баллов ЕВИ в шкалу 100–200 баллов.

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