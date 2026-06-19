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Сколько времени дается на ЕВЭ-2026: как ни потратить ни одной лишней минуты

Леся Манзюк, редактор сайта 19 июня 2026, 16:00 2 мин.
Сколько времени дают на ЕВИ
Фото Pexels

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