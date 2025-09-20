Новые правила в школах: запреты, трижды кнопки и доступ к контролю

В Украине приняли новый закон, который касается безопасности в школах. Теперь в каждом учебном заведении должны появиться четкие правила, чтобы дети и учителя были защищены. В учебных заведениях появятся ограждения, тревожные кнопки и четкие правила, которые должны обезопасить детей и педагогов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Новые правила в школах: детали

Документ был разработан совместно депутатами, МОН, полицией и МВД. Авторы собрали практические решения, которые действительно могут помочь в критических ситуациях. Сегодня школа должна быть не только местом обучения, но и безопасным пространством, где ребёнок чувствует себя защищённым.

Согласно новому закону, учредители и руководители школ становятся ответственными за внедрение целого ряда правил. Каждое учебное заведение обязано самостоятельно утвердить условия пребывания на своей территории, основываясь на типовых нормах, которые в ближайшее время подготовят МОН и МВД.

Идея проста: создать понятные правила, чтобы дети, родители и педагоги всегда знали, как действовать в разных ситуациях.

В школах должны появиться ограждения или четкие границы территории, чтобы снизить риск проникновения посторонних. Также предусмотрено оснащение зданий тревожными кнопками: в случае опасности администрация сможет мгновенно вызвать полицию.

Это практическая мера, которая позволяет быстро реагировать на угрозы и повышает уровень защиты внутри учебного заведения.

Не менее важен контроль доступа. В школы не будут пускать людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, лиц, имеющих при себе опасные предметы или вещества, а также посетителей с животными — за исключением собак-поводырей.

Одновременно усиливаются требования к персоналу. Работать в школе не смогут люди с непогашенной судимостью, осужденные за преступления против половой свободы или неприкосновенности, а также те, кто привлекался к ответственности за домашнее насилие или буллинг.

Отдельно закон регулирует источники финансирования мер безопасности. В государственных и коммунальных школах эти расходы будут покрываться учредителями или из других законных источников. Главное — не перекладывать финансовое бремя на учеников и их родителей.

Это принципиально важно, ведь защищенность детей должна быть обязанностью государства, а не дополнительной нагрузкой для семей.

В Министерстве образования подчёркивают, что принятые изменения являются прямым ответом на вызовы сегодняшнего дня. В условиях постоянных тревог и угроз школа должна оставаться пространством стабильности и развития.

Тема безопасности детей актуальна не только для Украины. По данным UNICEF, более 370 миллионов женщин и девочек в мире — почти каждая восьмая — пережили изнасилование или сексуальное насилие еще до достижения 18 лет. Эти цифры показывают, насколько важно создавать для детей безопасную среду, где они защищены не только от военных рисков, но и от любых форм насилия.

