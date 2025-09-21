Что слышат дети о войне от учителей и как реагируют на эти разговоры

В классах, во время перемен и даже в школьных чатах тема войны звучит почти каждый день. Для одних это слишком тяжелые разговоры, которые лишь усиливают тревогу, для других — возможность почувствовать поддержку, найти понимание среди сверстников и даже силы присоединиться к волонтерству или помощи армии.

Как именно школьники переживают эти разговоры, что для них важно слышать от учителей и почему иногда они избегают обсуждений, выясняли авторы исследования о роли образования в формировании личной устойчивости, социального капитала стран и культуры мира.

Дети стремятся говорить о единстве, поддержке и собственных чувствах

Результаты исследования представили на пятом Саммите первых леди и джентльменов в Киеве, который в этом году был посвящен образованию.

Опрос показал, что 13% учеников сказали: в их школах о войне почти не говорят. В то же время 39% признались, что учителя упоминают о войне во время уроков, а 61% отметили, что в школе акцентируют внимание на важности поддержки ВСУ и помощи другим.

Реакции детей очень разные. Более сорока процентов подростков участвуют в волонтёрских инициативах, обсуждают новости и стараются разобраться в событиях.

Восемнадцать процентов сообщили о спорах из-за разного отношения к войне, семнадцать стараются избегать разговоров, потому что они вызывают тревогу, а четверть школьников признались в ощущении разочарования и неверия.

Еще восемь процентов пережили насмешки или обиды из-за личных потерь или взглядов.

Когда детей спросили, о чем именно важно говорить в школе, большинство упоминало о единстве и взаимоподдержке, мужестве защитников и о необходимости понимать, как работает дезинформация.

Ученики ждут от школы не только знаний, но и поддержки

Треть школьников хотела бы откровеннее говорить о собственных страхах и сложных чувствах. Лишь небольшая часть считает, что тему войны вообще не следует поднимать в учебном процессе.

Фокус-группы с родителями и учителями показали, что проблем добавляет само обучение в условиях войны, что в укрытиях эффективные уроки почти невозможны, сокращённые занятия в смешанном формате не дают должного результата, а дистанционка лишает живого общения.

Родители критикуют формальный подход школ к воспитательным часам и подчеркивают, что детям нужны знания о реальных причинах агрессии России, чтобы иметь чёткое понимание истории.

Учителя же призывают к более чуткому подходу и отмечают, что особой поддержки нуждаются дети, которые потеряли родителей или были вынуждены покинуть свой дом.

Подростки в то же время ждут от учителей не только знаний. Для них главным является умение поддержать и понять, быть справедливыми и уважать их переживания.

Около трети школьников испытывают страх или тревогу во время учебы и нуждаются в дополнительной психологической помощи. Стало известно, что война оставляет глубокий след в сознании учеников.

Несмотря на усталость и тревогу, многие дети остаются активными, ищут возможность помогать и не боятся говорить о сложных темах.

Именно школа сегодня должна стать тем пространством доверия, где ребёнок чувствует себя услышанным и находит собственную устойчивость.

