Для тебя Образование

Что слышат дети о войне от учителей и как реагируют на эти разговоры

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 сентября 2025, 19:00 3 мин.
Что слышат дети о войне от учителей и как реагируют на эти разговоры
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь