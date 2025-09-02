Миллионы тетрадей и портфелей: сколько детей вернулись за парты в Украине

Вчера, 1 сентября, более 3,5 миллиона украинских школьников начали новый учебный год. Об этом рассказал министр образования Оксен Лисовой.

Сколько детей вернулись за парты

В этом году 3,5 миллиона школьников приступили к обучению, и большинство из них — офлайн. За последний год более 100 тысяч учеников вернулись в классы.

Это стало возможным благодаря слаженной работе Министерства образования и общин, направленной на создание безопасных условий для обучения, в частности оборудованию укрытий.

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичёва в телемарафоне отметила, что такое возвращение не только восстанавливает учебный процесс, но и помогает детям социализироваться и почувствовать нормальную школьную жизнь.

— В прошлом году мы начинали с 2,1 тысячи учреждений образования, которые работали полностью дистанционно. Сейчас мы фиксируем, что таких учреждений 1500. Это очевидное сокращение, — отметила Надежда Кузьмичёва.

Также уменьшилось количество учеников, которые учатся исключительно дистанционно: с 600 тысяч до ожидаемых 400 тысяч. Это свидетельствует о том, что школьники и их родители всё чаще отдают предпочтение живому общению.

Релокированные школы: сохранение образовательного сообщества

Министр добавил, что даже в городах, где враг пытался уничтожить образовательную инфраструктуру, украинское образование продолжает работать.

Также, четыре релокированные школы из Донецкой области открыли свои двери в новых городах.

Читать по теме Без радостных фото на 1 сентября? Омбудсман призвал родителей не выставлять в соцсети детей Права ребенка прописаны в Конституции. Почему обычные фото на 1 сентября могут нарушить их?

В целом по всей стране функционирует 56 таких учреждений, что позволяет детям, которые были вынуждены покинуть свои дома, оставаться частью своего школьного сообщества.

Для более чем 338 тысяч детей, которые сейчас не могут учиться в Украине, дистанционное образование стало спасательным кругом.

Доверие к будущему: абитуриенты выбирают Украину

Несмотря на войну, вступительная кампания в украинские вузы демонстрирует высокое доверие молодежи к отечественной системе образования. Более 178 тысяч абитуриентов выбрали украинские учреждения высшего образования.

Это важный сигнал доверия к нашей системе даже во время войны, — подчеркнула заместитель министра.

Особенно приятно, что многие поступающие выбирают специальности, критически важные для восстановления и развития страны: медицину, инженерию и строительство.

Государство продолжает поддерживать студентов: более 50% из них получат финансовую помощь, что делает высшее образование более доступным.

Положительная динамика наблюдается и в системе профессионального и профессионального предвысшего образования. Уже подано более 66 тысяч заявлений на поступление в профтехи и более 248 тысяч — в учреждения профессионального предвысшего образования.

Несмотря на все вызовы войны, украинское образование не остановилось. Оно работает, сохраняет связь с каждым ребенком и студентом и уверенно начинает новый учебный год.

В то же время в Украине рассматривают введение бесплатных обедов в школах для всех учеников, ведь сейчас бесплатно питаются только дети 1–4 классов и те, кто имеет льготы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!