Мільйони зошитів і портфелів: скільки дітей повернулися за парти в Україні

Вчора, 1 вересня, понад 3,5 мільйона українських школярів розпочали новий навчальний рік. Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий.

Скільки дітей повернулися за парти

Цього року 3,5 мільйона школярів узялися до навчання і більшість із них — офлайн. За останній рік понад 100 тисяч учнів повернулися до класів.

Це стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства освіти та громад, спрямованій на створення безпечних умов для навчання, зокрема облаштування укриттів.

Заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова в телемарафоні зазначила, що таке повернення не лише відновлює навчальний процес, а й допомагає дітям соціалізуватися та відчути нормальне шкільне життя.

— Минулого року ми починали з 2,1 тисячі закладів освіти, які працювали повністю дистанційно. Наразі ми фіксуємо, що таких закладів 1500. Це очевидне скорочення, — зазначила Надія Кузьмичова.

Також, зменшилася кількість учнів, які навчаються винятково дистанційно: з 600 тисяч до очікуваних 400 тисяч. Це свідчить про те, що школярі та їхні батьки все частіше віддають перевагу живому спілкуванню.

Релоковані школи: збереження освітньої спільноти

Міністр додає, що навіть у містах, де ворог намагався знищити освітню інфраструктуру, українська освіта продовжує працювати. Також чотири релоковані школи з Донеччини відчинили свої двері в нових містах.

Загалом по всій країні функціонує 56 таких закладів, що дозволяє дітям, які були змушені залишити свої домівки, залишатися частиною своєї шкільної спільноти.

Для понад 338 тисяч дітей, які наразі не можуть навчатися в Україні, дистанційна освіта стала рятівним колом.

Довіра до майбутнього: абітурієнти обирають Україну

Попри війну, вступна кампанія до українських вишів демонструє високу довіру молоді до вітчизняної системи освіти. Понад 178 тисяч абітурієнтів обрали українські заклади вищої освіти.

Це важливий сигнал довіри до нашої системи навіть у час війни, — наголосила заступниця міністра.

Особливо приємно, що багато вступників обирають спеціальності, критично важливі для відбудови та розвитку країни: медицину, інженерію та будівництво.

Держава продовжує підтримувати студентів: понад 50% з них отримають фінансову допомогу, що робить вищу освіту доступнішою.

Позитивна динаміка спостерігається і в системі професійної та фахової передвищої освіти. Вже подано понад 66 тисяч заяв на вступ до профтехів та понад 248 тисяч — до закладів фахової передвищої освіти.

Попри всі виклики війни українська освіта не зупинилася. Вона працює, зберігає зв’язок із кожною дитиною і студентом та впевнено починає новий навчальний рік.

Водночас в Україні розглядають запровадження безкоштовних обідів у школах для всіх учнів, адже наразі безплатно харчуються лише діти 1–4 класів та ті, хто має пільги.

