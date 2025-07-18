Поляки недовольны описанием УПА: требующие изменения в учебниках

Фото Getty Images Министр национального образования Польши Барбара Новацкая выразила свою обеспокоенность министру образования Украины Оксену Лесному из-за того, как украинские школьные учебники описывают события 1943-1947 годов, в частности, Волынскую трагедию. Как сообщает PAP, в письме к Лисовому Новацкая с сожалением отметила, что Варшава обеспокоена содержанием учебников, где речь идет о массовых преступлениях против польского населения во время Второй мировой войны. Она назвала этот период:Особенно сложно в истории Волыни и польско-украинских отношениях. Что именно возмутило Польшу У польской стороны есть претензии к учебнику История Украины для 10 класса, изданному в 2023 году, а именно к фрагменту со страницы 256. В нем, по цитате, говорится о следующем: — (УПА) действовала преимущественно на Волыни и Галиции. В 1943 году ее возглавлял Роман Шухевич. В течение двух лет ее существования в ряды УПА вступило 30 000-40 000 солдат. Активисты УПА считали своими врагами украинских коммунистов, нацистов и поляков. Причиной ухудшения польско-украинских отношений стали массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой. Это была подпольная польская армия, руководство которой хотело вернуться к довоенным границам Польши. Ее жертвами стали жители Холмщины, Подляшья, Галиции и Волыни. Кровавая польско-украинская война, унесшая жизни не только солдат, но и мирных жителей, продолжалась до 1947 года. Читать по теме Выселенных украинцев в Польше 1944-1951 годов признали депортированными: что дает новый закон Какая помощь и льготы будут предложены пострадавшим от польской депортации? Призыв к просмотру и совместному учебнику Барбара Новацкая призвала украинского министра принять немедленные меры, в частности пересмотреть другие учебники и подготовить новые, которые будут соответствовать текущему состоянию польско-украинских отношений. Она напомнила, что содержание учебников контролируется в рамках двусторонней Польско-украинской экспертной комиссии по усовершенствованию школьных учебников по истории и географии. Новацкая предложила изменить правила работы комиссии, чтобы обе стороны могли выдвигать учебники для совместного рассмотрения. Кроме того, министерша вспомнила, что во время заседания Комиссии в Ужгороде в январе один из украинских членов якобы предложил создать общий учебник по истории. Она попросила Лисового высказать свою позицию по этой инициативе и возможности начала работы над таким учебником. Справка: Волынская трагедия В годы Второй мировой войны на территории оккупированной Украины действовали разные партизанские движения, среди которых были отряды Украинской повстанческой армии (УПА) и польской Армии Краевой, преимущественно боровшиеся на Волыни. В этот период обе стороны совершали взаимные этнические чистки, ссылаясь на месть за прошлые репрессии и убийства. Институт истории Украины рассматривает это как один из кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны. По польским данным, во время трагедии погибли по меньшей мере 35 тысяч поляков (18 тысяч идентифицированы) и до нескольких тысяч украинцев. В то же время, проект Украинского католического университета (УКУ) оценивает количество погибших украинцев от 9 до 10 тысяч. Ранее мы рассказывали, что Польша объявила о мобилизации 235 тысяч человек для участия во ВЛК. Касается ли это украинцев, читай в нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: история Украины, Образование, Польша, Украина, Школа Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter