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Поляки недовольны описанием УПА: требующие изменения в учебниках

Мария Дзюба, редактор сайта 18 июля 2025, 08:00
Поляки недовольны описанием УПА: требующие изменения в учебниках
Фото Getty Images

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