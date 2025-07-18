Поляки недовольны описанием УПА: требующие изменения в учебниках

Министр национального образования Польши Барбара Новацкая выразила свою обеспокоенность министру образования Украины Оксену Лесному из-за того, как украинские школьные учебники описывают события 1943-1947 годов, в частности, Волынскую трагедию.

Как сообщает PAP, в письме к Лисовому Новацкая с сожалением отметила, что Варшава обеспокоена содержанием учебников, где речь идет о массовых преступлениях против польского населения во время Второй мировой войны.

Она назвала этот период:

Особенно сложно в истории Волыни и польско-украинских отношениях.

Что именно возмутило Польшу

У польской стороны есть претензии к учебнику История Украины для 10 класса, изданному в 2023 году, а именно к фрагменту со страницы 256.

В нем, по цитате, говорится о следующем:

— (УПА) действовала преимущественно на Волыни и Галиции. В 1943 году ее возглавлял Роман Шухевич. В течение двух лет ее существования в ряды УПА вступило 30 000-40 000 солдат. Активисты УПА считали своими врагами украинских коммунистов, нацистов и поляков. Причиной ухудшения польско-украинских отношений стали массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой. Это была подпольная польская армия, руководство которой хотело вернуться к довоенным границам Польши. Ее жертвами стали жители Холмщины, Подляшья, Галиции и Волыни. Кровавая польско-украинская война, унесшая жизни не только солдат, но и мирных жителей, продолжалась до 1947 года.

Призыв к просмотру и совместному учебнику

Барбара Новацкая призвала украинского министра принять немедленные меры, в частности пересмотреть другие учебники и подготовить новые, которые будут соответствовать текущему состоянию польско-украинских отношений.

Она напомнила, что содержание учебников контролируется в рамках двусторонней Польско-украинской экспертной комиссии по усовершенствованию школьных учебников по истории и географии.

Новацкая предложила изменить правила работы комиссии, чтобы обе стороны могли выдвигать учебники для совместного рассмотрения.

Кроме того, министерша вспомнила, что во время заседания Комиссии в Ужгороде в январе один из украинских членов якобы предложил создать общий учебник по истории.

Она попросила Лисового высказать свою позицию по этой инициативе и возможности начала работы над таким учебником.

Справка: Волынская трагедия

В годы Второй мировой войны на территории оккупированной Украины действовали разные партизанские движения, среди которых были отряды Украинской повстанческой армии (УПА) и польской Армии Краевой, преимущественно боровшиеся на Волыни.

В этот период обе стороны совершали взаимные этнические чистки, ссылаясь на месть за прошлые репрессии и убийства.

Институт истории Украины рассматривает это как один из кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны.

По польским данным, во время трагедии погибли по меньшей мере 35 тысяч поляков (18 тысяч идентифицированы) и до нескольких тысяч украинцев.

В то же время, проект Украинского католического университета (УКУ) оценивает количество погибших украинцев от 9 до 10 тысяч.

Ранее мы рассказывали, что Польша объявила о мобилизации 235 тысяч человек для участия во ВЛК. Касается ли это украинцев, читай в нашем материале.

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