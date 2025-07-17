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Выселенных украинцев в Польше 1944-1951 годов признали депортированными: что дает новый закон

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 июля 2025, 20:00
депортированные украинцы из польши

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