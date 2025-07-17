Выселенных украинцев в Польше 1944-1951 годов признали депортированными: что дает новый закон

Верховная Рада признала депортированными украинцев, которых принудительно переселяли с территории Польши в 1944-1951 годах, в частности во время операции Висла. Об этом говорится в законопроекте №2038, который поддержали 284 народных депутата. О результате голосования рассказал нардеп Ярослав Железняк.

Принудительно переселенные в 1944-1951 годах украинцы признаны депортированными

В законопроекте говорится об украинцах Лемковщины, Надсяния, Холмщины, Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины. Новый закон вносит изменения в действующее законодательство и расширяет понятие депортации еще и на принудительное переселение украинцев из Польши.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что депортация украинцев с территории Польши состоялась в результате договоров бывшей СССР и Польской Народной Республики в сентябре 1944 и феврале 1951 года.

В польском законе от 8 июля 2005 г., регулирующем отношения между государством и гражданами, принудительно переселенными на основании упомянутого соглашения, употребляется термин “изгнание”, дополнительно подтверждающий, что эти события считаются депортацией.

Целью документа является восстановление социальной справедливости путем признания принудительного переселения украинцев депортацией и возмещения морального и материального ущерба, социальных льгот пострадавшим.

Депортированным лицам предложили ежегодную разовую материальную помощь, а также льготы участникам войны и членам их семей.

Законопроект был предоставлен в Верховную Раду еще в 2019 году. Его приурочили к 75-летию массового принудительного переселения украинцев, проживавших на исторических регионах Украины, большинство из которых в настоящее время входят в состав Польши.

За семь лет было депортировано около 700 тысяч автохтонных украинцев.

Способом депортации украинцев власти Польши и СССР тогда пытались уничтожить украинское национальное движение, а также ассимилировать украинцев с поляками. В частности, наиболее известна операция Висла 1947 года, когда было принудительно депортировано более 140 тысяч украинцев.

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Фото: Wikipedia — Muzeum Historyczne w Sanoku Archiwum Fotograficzne

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