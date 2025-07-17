Виселених українців у Польщі 1944-1951 років визнали депортованими: що дає новий закон

Верховна Рада України визнала депортованими українців, яких примусово переселяли з території Польщі у 1944-1951 роках, зокрема під час операції Вісла. Про це йдеться у законопроекті №2038, який підтримали 284 народні депутати. Про результат голосування розповів нардеп Ярослав Железняк.

Примусово переселені у 1944-1951 роках українці визнані депортованими

У законопроекті йдеться про українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини. Новий закон вносить зміни до чинного законодавства і розширює поняття депортації ще й на примусове переселення українців з Польщі.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що депортація українців з території Польщі відбулася внаслідок договорів колишньої СРСР та Польської Народної Республіки у вересні 1944 та лютому 1951 року.

У польському законі від 8 липня 2005 року, що регулює відносини між державою та громадянами, примусово переселеними на підставі згаданої угоди, вживається термін “вигнання”, що додатково підтверджує, що ці події вважаються депортацією.

Документ має на меті відновлення соціальної справедливості шляхом визнання примусового переселення українців депортацією та здійснення відшкодування моральних та матеріальних збитків, соціальних пільг постраждалим.

Депортованим особам запропонували щорічну разову матеріальну допомогу, а також пільги учасникам війни та членам їхніх родин.

Законопроект був поданий до Верховної Ради ще у 2019 році. Його приурочили до 75-річчя масового примусового переселення українців, що проживали на історичних регіонах України, більшість яких нині входять до складу Польщі.

Протягом семи років було депортовано близько 700 тисяч автохтонних українців.

Способом депортації українців влада тогочасної Польщі та СРСР намагалися знищити український національний рух, а також асимілювати українців з поляками. Зокрема найвідомішою є операція Вісла 1947 року, коли було примусово депортовано понад 140 тисяч українців.

Раніше ми розповідали, як Польща затвердила День пам’яті жертв “геноциду ОУН і УПА”.

Фото: Wikipedia — Muzeum Historyczne w Sanoku Archiwum Fotograficzne

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