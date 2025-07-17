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Виселених українців у Польщі 1944-1951 років визнали депортованими: що дає новий закон

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Липня 2025, 20:00
депортовані українці з польщі

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