День пам’яті жертв “геноциду ОУН і УПА” — Польща офіційно затвердила нову дату

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що встановлює Національний день пам’яті поляків — жертв “геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки”. Дата припадатиме на 11 липня.

Про це повідомляє прес-служба польського президента. У тексті йдеться, що 2 липня Дуда підписав, ухвалений Сеймом Польщі ще 4 червня.

День “геноциду ОУН УПА” у Польщі: деталі

На думку творців відповідного закону, підрозділи УПА та бойові загони ОУН, які здійснювали діяльність на територіях сучасного Заходу України, нібито вчинили злочин геноциду щодо польського населення.

— Мученицька смерть, пов’язана з приналежністю до польського народу, заслуговує на вшанування у формі щорічного дня пам’яті, встановленого польською державою, — йдеться у тексті.

Раніше на ухвалення закону відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Дипломати розцінили рішення Сейму як таке, що йде всупереч духу добросусідських відносин між Україною і Польщею.

В МЗС певні, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими працюють у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу та за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті.

Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії.

— Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки, — додали у відомстві.

МЗС закликало Польщу утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах.

— Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно.

Нагадаємо, що в Пужниках на Тернопільщині вже почали ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

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