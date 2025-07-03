День пам’яті жертв “геноциду ОУН і УПА” — Польща офіційно затвердила нову дату

Фото Unsplash Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що встановлює Національний день пам’яті поляків — жертв “геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки”. Дата припадатиме на 11 липня. Про це повідомляє прес-служба польського президента. У тексті йдеться, що 2 липня Дуда підписав, ухвалений Сеймом Польщі ще 4 червня. День “геноциду ОУН УПА” у Польщі: деталі На думку творців відповідного закону, підрозділи УПА та бойові загони ОУН, які здійснювали діяльність на територіях сучасного Заходу України, нібито вчинили злочин геноциду щодо польського населення.— Мученицька смерть, пов’язана з приналежністю до польського народу, заслуговує на вшанування у формі щорічного дня пам’яті, встановленого польською державою, — йдеться у тексті. Раніше на ухвалення закону відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Дипломати розцінили рішення Сейму як таке, що йде всупереч духу добросусідських відносин між Україною і Польщею. Читати на тему Волинська трагедія — погляди українських і польських істориків на події, що досі стоять між нами Що відомо про Волинську трагедію: читай у матеріалі. В МЗС певні, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими працюють у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу та за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті. Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. — Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки, — додали у відомстві. МЗС закликало Польщу утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах. — Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. Нагадаємо, що в Пужниках на Тернопільщині вже почали ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Польща Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter