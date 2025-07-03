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День пам’яті жертв “геноциду ОУН і УПА” — Польща офіційно затвердила нову дату

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Липня 2025, 10:00
День пам’яті жертв “геноциду ОУН і УПА” — Польща офіційно затвердила нову дату
Фото Unsplash

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