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Ексгумація тіл поляків на Тернопільщині — для чого розкопують вже неіснуюче село

Вікторія Мельник, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 16:00
ексгумація у пужниках
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