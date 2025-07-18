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Поляки незадоволені описом УПА: що вимагають змінити в підручниках

Марія Дзюба, редакторка сайту 18 Липня 2025, 08:00
Поляки незадоволені описом УПА: що вимагають змінити в підручниках
Фото Getty Images

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