Поляки незадоволені описом УПА: що вимагають змінити в підручниках

Міністерка національної освіти Польщі Барбара Новацька висловила своє занепокоєння міністру освіти України Оксену Лісовому через те, як українські шкільні підручники описують події 1943-1947 років, зокрема Волинську трагедію.

Як повідомляє PAP, у листі до Лісового Новацька із жалем зазначила, що Варшава стурбована змістом підручників, де йдеться про масові злочини проти польського населення під час Другої світової війни.

Вона назвала цей період:

Особливо складним в історії Волині та польсько-українських відносинах.

Що саме обурило Польщу

Польська сторона має претензії до підручника Історія України для 10 класу, виданого у 2023 році, а саме до фрагмента зі сторінки 256.

У ньому, за цитатою, йдеться про таке:

— (УПА) діяла переважно на Волині та в Галичині. У 1943 році її очолював Роман Шухевич. Протягом двох років її існування до лав УПА вступило 30 000-40 000 солдатів. Активісти УПА вважали своїми ворогами українських комуністів, нацистів та поляків. Причиною погіршення польсько-українських відносин стали масові вбивства українців, скоєні Армією Крайовою. Це була підпільна польська армія, керівництво якої хотіло повернутися до довоєнних кордонів Польщі. Її жертвами стали мешканці Холмщини, Підляшшя, Галичини та Волині. Кривава польсько-українська війна, яка забрала життя не лише солдатів, а й мирних жителів, тривала до 1947 року.

Заклик до перегляду та спільного підручника

Барбара Новацька закликала українського міністра вжити негайних заходів, зокрема переглянути інші підручники та підготувати нові, які відповідатимуть поточному стану польсько-українських відносин.

Вона нагадала, що зміст підручників контролюється у рамках двосторонньої Польсько-української експертної комісії з удосконалення шкільних підручників з історії та географії.

Новацька запропонувала змінити правила роботи комісії, щоб обидві сторони могли висувати підручники для спільного розгляду.

Крім того, міністерка згадала, що під час засідання Комісії в Ужгороді у січні один з українських членів нібито запропонував створити спільний підручник з історії.

Вона попросила Лісового висловити свою позицію щодо цієї ініціативи та можливості початку роботи над таким підручником.

Довідка: Волинська трагедія

У роки Другої світової війни на території окупованої України діяли різні партизанські рухи, серед яких були загони Української повстанської армії (УПА) та польської Армії Крайової, що переважно боролися на Волині.

У цей період обидві сторони здійснювали взаємні етнічні чистки, посилаючись на помсту за минулі репресії та вбивства.

Інститут історії України розглядає це як один із найкривавіших епізодів українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни.

За польськими даними, під час трагедії загинуло щонайменше 35 тисяч поляків (18 тисяч ідентифіковані) та до кількох тисяч українців.

Водночас проект Українського католицького університету (УКУ) оцінює кількість загиблих українців від 9 до 10 тисяч.

Раніше ми розповідали, що Польща оголосила про мобілізацію 235 тисяч осіб для участі у ВЛК. Чи стосується це українців, читай в нашому матеріалі.

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