Для тебя Образование

Вступительная кампания 2025: нашлось ли место женщинам в аспирантуре

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 августа 2025, 08:00
80% поступающих аспирантуры мужчины
Фото Pexels

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