Вступительная кампания 2025: нашлось ли место женщинам в аспирантуре

Вступительная кампания 2025 года в разгаре, уже известно, что 80% поступающих на аспирантуру — мужчины. Первыми подробностями вступления 2025 поделился глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак. А мы расскажем об успехах абитуриентов тебе.

80% поступающих аспирантуры — мужчины

Пока в стране идет полномасштабная война и есть возможность получить отсрочку от призыва при условии получения последовательного первого образования, до тех пор поступление на магистратуру и аспирантуру будет затруднено. Мужчины, не желающие служить в армии, выбирают обучение.

Именно поэтому третий год подряд складывается ситуация, когда большинство абитуриентов магистратуры и аспирантуры — мужчины. Так произошло и в 2025 году.

В этом году 80% поступающих в аспирантуру — мужчины. Приблизительно столько же составляет доля мужчин среди тех, кто не явился на тестирование, — пишет Сергей Бабак.

Среди всех специальностей оказалось 20,4% тех, кто на тестирование зарегистрировался и не пришел.

Поступление на магистратуру более привычное. Поступающих в этом году почти поровну: 51,8% мужчин и 48,2% женщин. Не пришли на тестирование в магистратуру 16,3% абитуриентов.

В этом году абитуриенты сдавали ТЗНК, иностранный язык и экзамен по специальности.

Тестирования показывают положительные результаты:

6 из 13591 — не преодолели порог в аспирантуру;

не преодолели порог в аспирантуру; 79 из 93632 — в магистратуру.

65,3% будущих магистров и аспирантов получили высокие баллы — от 150 до 200.

Проблемы возникли в тестировании по английскому языку. Английский стал препятствием для поступления в аспирантуру для 298 абитуриентов, большинство из которых мужчины. Они не набрали пороговые балы. В магистратуру из-за английского языка не попали 4,87% поступающих.

Высшие баллы в аспирантуру получили 39,8% поступающих, в магистратуру — 29,3%.

В общем, вступительную кампанию оценивают позитивно по уровню знаний будущих студентов.

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