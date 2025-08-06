Вступна кампанія 2025: чи знайшлося місце жінкам в аспірантурі

Вступна кампанія 2025 року у розпалі, вже відомо, що 80% вступників на аспірантуру — чоловіки. Першими подробицями вступу 2025 поділився очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак. А ми розповімо про успіхи абітурієнтів тобі.

80% вступників аспірантури — чоловіки

Доки в країні триває повномасштабна війна і є можливість отримати відстрочку від призову за умови здобуття послідовної першої освіти, доти вступ на магістратуру та аспірантуру буде ускладненим. Чоловіки, які не хочуть служити у війську, вибирають навчання.

Саме тому третій рік поспіль складається ситуація, коли більшість вступників магістратури та аспірантури — чоловіки. Так сталося і у 2025 році.

Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру — чоловіки. Приблизно стільки ж складає доля чоловіків серед тих, хто не зʼявився на тестування, — пише Сергій Бабак.

Серед усіх спеціальностей виявилося 20,4% тих, хто на тестування зареєструвався і не прийшов.

Вступ на магістратуру більш звичний. Вступників цьогоріч майже порівну: 51,8% чоловіків та 48,2% жінок. Не прийшли на тестування до магістратури 16,3% абітурієнтів.

Цьогоріч абітурієнти складали ТЗНК, іноземну мову та іспит за спеціальністю.

Тестування показують позитивні результати:

6 з 13591 — не подолали поріг в аспірантуру;

не подолали поріг в аспірантуру; 79 з 93632 — в магістратуру.

65,3% майбутніх магістрів та аспірантів отримали високі бали — від 150 до 200.

Проблеми виникли у тестуваннях з англійської мови. Англійська стала перепоною до вступу в аспірантуру для 298 абітурієнтів, більшість з яких чоловіки. Вони не набрали порогові бали. У магістратуру через англійську мову не потрапили 4,87% вступників.

Вищі бали в аспірантуру отримали 39,8% вступників, у магістратуру — 29,3%.

Загалом вступну кампанію оцінюють позитивно за рівнем знань майбутніх студентів.

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