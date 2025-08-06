Для тебе Освіта

Вступна кампанія 2025: чи знайшлося місце жінкам в аспірантурі

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Серпня 2025, 08:00
80% вступників аспірантури чоловіки
Фото Pexels

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