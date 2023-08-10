Разнесли здание, машины выгорели! Новый удар по Запорожью сегодня — фото

Вечером 10 августа Россия снова ударила по Запорожью. Попала в гражданский объект. Последствия атаки обнародовал руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Обновлено. По состоянию на 20:30 известно о девяти пострадавших, которым медики оказывают помощь, а также об одном погибшем в результате атаки. Это женщина.
Ударили россияне именно по областному центру – городу Запорожье – из двух ракет. Тип ракет в настоящее время устанавливается.
Самое главное – жизни наших людей. После того, как медики завершат оказывать помощь всем пострадавшим, информация будет обнародована.
Самое главное – жизни наших людей. После того, как медики завершат оказывать помощь всем пострадавшим, информация будет обнародована.
В помещении гостиницы, в которую попали ракеты россиян, размещался детский лагерь. Смена там заканчивается 11 августа. К счастью, в момент удара детей уже забрали родители.
Ранее сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, еще пятеро пострадали.
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Накануне Россия тоже ударила по Запорожью, попала в храм. Тогда от атаки скончались три человека, еще девять пострадали.
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