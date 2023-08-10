Рознесли будівлю, автівки погоріли! Новий удар по Запоріжжю — фото

Надвечір 10 серпня Росія знову вдарила по Запоріжжю. Влучила у цивільний об’єкт. Наслідки атаки оприлюднив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Оновлено. Станом на 20:30 відомо про дев’ятьох потерпілих, яким медики надають допомогу. Ще одна людина загинула в результаті атаки, це жінка.
Вгатили росіяни саме по обласному центру – місту Запоріжжя – з двох ракет. Тип ракет нині встановлюється.
Найголовніше – життя наших людей. Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено.
Найголовніше – життя наших людей. Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено.
У приміщенні готелю, в який влучили росіяни, розміщувався дитячий табір. Зміна там завершується 11 серпня. На щастя, на момент удару дітей вже забрали батьки.
Раніше повідомлялося, що в результаті атаки одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.
Ми оновлюємо інформацію про події у режимі реального часу.
Напередодні Росія теж вдарила по Запоріжжю, влучила у храм. Тоді від атаки померли троє людей, ще дев’ятеро постраждали.
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