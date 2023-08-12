Островок безопасности во время войны: чем полезен лагерь и как к нему подготовиться

Во время полномасштабного вторжения некоторым родителям тяжело отпускать от себя детей даже в летние лагеря. Но они важны для поддержания психологического состояния ребенка. Они формируют навыки самостоятельности и ответственности.

Психологи и психотерапевты благотворительного фонда Голоса детей Евгений Герасимов, Наталья Урсу и Инна Князева рассказали, как лагерь помогает ребенку восстановиться, как его психологически подготовить к такому опыту, и как определить, что ребенку там плохо.

Чем полезны летние лагеря

В первую очередь, детские лагеря — это возможность наладить социальные связи, справиться с трудностями и развиваться, говорит психолог и психотерапевт Евгений Герасимов.

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Пандемия, а затем полномасштабная война ограничила наши коммуникативные возможности — особенно когда речь идет о детях. Летний лагерь — удачное место, чтобы дети могли пообщаться со сверстниками офлайн.

Лагеря дают положительный опыт во времена стрессовой нестабильности. Сейчас дети в большинстве учатся онлайн, это не помогает им наладить социальные связи и адаптироваться.

Важно устроить им такое пространство, в котором они могут пообщаться со сверстниками, отрефлексировать свои эмоции в безопасных условиях и найти ресурс, чтобы психологически восстановиться, — делится Инна Князева.

Психолог Наталья Урсу добавляет: любой лагерь способствует психологическому восстановлению, потому что дети адаптируются к новым условиям, находят друзей, участвуют в соревнованиях и активных командных играх.

Особенно важно находиться в лагере детям, вынужденно переехавшим из-за войны. Это дает им возможность вернуться к той жизни, которая была раньше.

Они находят новых друзей, с которыми потом общаются. Дети чувствуют себя нужными и важными во время командной работы в лагере, — говорит Наталья.

Евгений отмечает: хорошо, когда в лагере есть психологи. Они приобщаются к активностям, видят, как дети реагируют на определенные ситуации и могут изменить программу, упражнения или помочь разрешить конфликты.

Такие специалисты, в частности, есть в бесплатных лагерях, организуемых фондом Голоса детей.

Психологическая помощь детям

Психолог вспоминает, как в лагере был парень, вынужденно переехавший из-за войны из Херсонской области. Он все время сидел дома в гаджетах и не хотел идти в школу, а после лагеря присоединился к Детскому креативному совету, созданному в нашем лагере подростками.

Они вовлекаются в активности на праздниках и создают различные проекты, которые фонд помогает реализовать. Также родители парня уже подали документы, чтобы с сентября он пошел в школу, — рассказывает Евгений.

Психолог поделился еще одним положительным опытом в своей практике. У ребенка из-за воздействия войны начался энурез — маме даже пришлось дать ему в лагерь взрослые подгузники. Однако после лагеря, благодаря работе психологов, эта проблема исчезла.

По словам психолога Натальи Урсу, в летнем лагере ребенок перезагружается из-за смены локации и общения с новыми детьми. А в психологических лагерях они еще проявляют свои эмоции, налаживают контакты и учатся разрешать конфликты.

Учат бороться с конфликтами и говорить: какие методы используют психологи

Мы с утра и вечером проводим рефлексию, раздаем детям смайлики и они выбирают, какое у них настроение. Это позволяет распознать эмоции и понять, почему ребенок их испытывает, — рассказывает Наталья.

По словам Инны, в психологическом лагере используют арттерапевтические методы как инструмент выражения своих эмоций.

Она заметила, что дети в конце лагеря становятся менее эмоциональными и реже случаются конфликты, так как могут сбросить напряжение.

В обычном лагере без психологов воспитатели просто разведут детей в разные стороны, когда произойдет конфликт. У нас же ребенок, когда встретился с трудностями, разберется в ситуации и сможет зафиксировать это, как опыт, с помощью психолога.

Дети по-разному реагируют на стресс. Один ребенок становится чрезмерно возбужденным, агрессивным и видит проблему в том, что его обижают, хотя само поведение ребенка порой провоцирует других. Поэтому важно это заметить и проговорить, — рассказывает психолог.

Наталья тоже приводит пример, как лагерь оказывает положительное влияние на поведение ребенка. На вечерней рефлексии мальчик сказал, что злится, потому что с ним никто не дружит. Дети дали ему обратную связь, рассказали, что он их бьет и оскорбляет, потому не хотят с ним дружить.

А один ребенок сказал, что для него лучшим подарком было бы то, чтобы мальчик перестал плакать и драться. Это позволило услышать, что он делает неверно и наладить контакт с другими детьми.

С какого возраста ребенок может поехать в лагерь

По словам Инны Князевой, ребенка можно отправлять в лагерь с шести лет. Это возраст для начала сепарации и воспитания самостоятельности у ребенка или хотя бы первых шагов для этого. Если речь идет о лагере с ночевкой, можно начинать с 10-12 лет.

Выездные кемпы с ночевкой мы проводим с 12 лет. Здесь важно, чтобы родители были готовы к диалогу и вверились воспитателям.

— Мы видим, как после лагеря дети вырастают. Тот факт, что они без родителей справились с трудностями их окрыляет и дает уверенности, — рассказывает Инна.

Евгений Герасимов добавляет, что это очень индивидуально. Некоторые 13-летние дети в лагере ведут себя как 10-летние, то есть, менее самостоятельные, чем их сверстники. А бывает, что и восьмилетки дают фору тем, кто постарше.

Что делать, если ребенок боится ехать в летний лагерь

Некоторые дети, особенно в условиях полномасштабной войны, боятся отрываться от родителей. С ними нужно провести предварительную беседу.

После того как родители сами все узнали о лагере, нужно рассказать это ребенку, чтобы он понимал, куда едет и что там будет происходить.

Если ребенок боится ехать в лагерь без родителей из-за войны — это нормально. Приехать в новое место и оказаться в незнакомом коллективе — это стресс. Нужно объяснить, что родители всегда на связи, и если что-нибудь случится, они его заберут.

Если родители видят, что ребенок не стрессоустойчив, сначала его нужно вести на мастер-классы, чтобы он начал общаться с другими детьми. Также сейчас много однодневных лагерей, где ребенок может себя попробовать, говорит Наталья Урсу.

Инна Князева добавляет: если у ребенка предыдущий опыт лагеря был отрицательным, нужно проговорить, что родители ему помогут или заберут оттуда.

Также нормально, когда ребенок не готов к лагерю. Не нужно его насильно выпихивать из дома, лучше подождать, когда он сам захочет уехать в летний лагерь.

Евгений говорит: в лагере Голосов детей первые два часа посвящают знакомству с детьми при родителях, обсуждению программы, помогают отпустить маму или папу тем, кому тяжело сепарироваться.

Если ребенок будет постоянно в тревоге, плакать и проситься домой, то он не готов к лагерю.

Бывает, что у детей отрицательный опыт из предыдущего лагеря, и они больше не хотят туда ехать, но отправив их в хороший лагерь, можно это изменить.

У нас было много детей, которые говорили, что не хотели ехать, но впоследствии их мнение по поводу лагерей изменилось, — рассказывает Евгений.

Сколько раз в день нужно звонить ребенку в лагере

Наталья Князева отмечает: ребенку достаточно звонить один-два раза в день, потому что в лагере насыщенная программа. У них нет возможности общаться больше.

Когда отправляете ребенка в лагерь, следует сказать, что у него всегда есть возможность позвонить родителям. Спросите ребенка, когда у него есть свободное время, чтобы поговорить — чтобы он не был вынужден брать телефон во время какой-либо активности.

Бывают тревожные родители, которые очень опекают детей. Если мама будет по десять раз звонить, то ребенок тоже будет тревожным, не сможет стабилизироваться и отдаться активностям.

— Таким родителям лучше звонить воспитателям и спрашивать у них о том, что беспокоит, — рекомендует Наталья Урсу.

Евгений Герасимов добавляет, что общаться с детьми нужно в свободное время. В лагерях фонда Голоса детей создают родительский чат, куда присылают фото, пишут, как чувствуют себя дети и что делают. Это для того, чтобы родители не звонили несколько раз в день.

Родителям, которые сильно тревожатся, нужно познакомиться с командой, работающей с детьми, чтобы задать все беспокоящие вопросы. Также, если родители слишком волнуются, им следует обратиться за помощью, чтобы нормализовать свое состояние.

Если родители тревожатся, но улыбаются и говорят ребенку, что все хорошо, то он дофантазирует все что угодно и провалится в переживания, — делится Евгений.

Психолог Инна Князева добавляет, что лучше звонить ребенку вечером. Посреди дня дети оставляют гаджеты, чтобы переключиться на другие занятия.

Если ребенок сам звонит по нескольку раз в день, следует его послушать и ответить, что рады за него, пусть продолжает заниматься активностями.

Не нужно расспрашивать, а учить быть самостоятельности. Если очень часто созваниваться, ребенок не может погрузиться в процесс, говорит Инна.

Как понять, что ребенка лучше забрать из лагеря?

Обычно отношение ребенка к лагерю родители могут понять во время телефонных звонков. Если в течение двух-трех дней у ребенка подавленное состояние, тогда нужно его посетить, чтобы пообщаться вживую с ним и вожатыми.

Ребенка можно забирать из лагеря, если ему там не нравится. Это даст ей ощущение, что на родителей всегда можно положиться в любых трудностях, — говорит Наталья Урсу.

Ребенок, который не готов к лагерю или испытывает там постоянный дискомфорт, не может включиться в деятельность, не выполняет всех задач, часто плачет и агрессивен.

По словам Евгения Герасимова, в большинстве родители знают своих детей и понимают, когда им действительно плохо, а когда они просто столкнулись с временной сложностью. Иногда нужно предоставлять ребенку возможность проработать проблему, а не убегать от нее.

В целом лагерь дает детям возможность стать самодостаточными и независимыми. Они учатся принимать решения и решать проблемы на свое усмотрение.

Летний лагерь становится местом, где дети могут отдохнуть, развлечься, найти новых друзей и расти как личности.

Автор фонда — Юлия Варчук

А как собрать ребенка в лагерь, если он едет туда в первый раз, мы рассказали в материале.

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