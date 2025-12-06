Подарки раз в год — не вариант: почему детям в интернатах нужно внимание не только перед Новым годом

В канун праздников многие организации и благотворители анонсируют сбор средств или подготовку подарков для детей из интернатных заведений. К этому будут призывать и рядовых граждан.

Но за вывеской хороших намерений скрыто нечто другое: подобные инициативы не приоритетны для таких детей, а наоборот, могут значительно навредить.

Несмотря на искреннее намерение поддержать детей, живущих в интернатных учреждениях, формат “разовой благотворительности” имеет ряд скрытых рисков, о которых обычно не знает широкая аудитория.

Именно поэтому важно понимать, что праздничное собрание подарков — не всегда лучший способ помочь, а иногда и наоборот может иметь негативные последствия.

Вікна-новини пообщались с экспертами и людьми с опытом интернатного ухода, чтобы выяснить, как подобные акции влияют на детей в интернатах:

Максим Рабцун — человек с опытом интернатного ухода, член Офиса детей и молодежи ДІйМО при Министерстве социальной политики.

— человек с опытом интернатного ухода, член Офиса детей и молодежи ДІйМО при Министерстве социальной политики. Елена Видюк — мама-воспитательница детского дома семейного типа.

— мама-воспитательница детского дома семейного типа. София Юдина — наставница, менеджер по развитию наставничества в ДІйМО.

— наставница, менеджер по развитию наставничества в ДІйМО. Дарья Герасимчук — советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. Кирилл Невдоха — глава Офиса детей и молодежи ДІйМО, человек с опытом интернатного ухода.

Подарок дает лишь мгновенную радость, которая быстро сменяется пустотой

Люди, которые росли в интернатных заведениях, очень четко описывают, что они ощущали во время массовых “праздничных” визитов. Максим, член ДІйМО, человек с опытом интернатного ухода вспоминает, что радость от подарков была короткой:

— Многие приходят с хорошим намерением, но не чувствуют последствий: пришли, помахали ручками и поехали домой. А мы оставались в заведении.

И в рождественские или новогодние праздники ты все равно в интернате, с кучей конфет, которую перебираешь, а потом думаешь: как-то так одиноко… Из года в год это становилось обыденностью.

Праздничные визиты часто сопровождаются шумом, суетой, эмоциональным возбуждением и ожиданием — “хватит ли подарков?”, “а мне дадут?”, что усиливает напряжение вместо ощущения заботы.

— На самом деле, мне запоминались не подарки, а люди, которые приезжали не раз, а с регулярностью. Я даже расстраивался, когда они не могли приехать. Я ждал не подарок — я ждал человека. Потому что между нами выстраивались отношения, и я до сих пор помню время, проведенное вместе, — вспоминает Максим.

Накопление одинаковых вещей не отвечает индивидуальным потребностям детей

Большинство подарков поступает без запроса и без учета реальных потребностей. Обычно это стандартные наборы: сладости, игрушки, канцтовары, которые могут быть совершенно не нужны конкретному ребенку. Часто это десятки одинаковых свертков, которые дети даже не успевают использовать или съесть, ведь их поступает слишком много.

Вместе с тем, реальные потребности ребенка часто не закрываются. Это мечты и индивидуальные запросы, лечение зубов, реабилитация, индивидуальная образовательная помощь и учебные материалы, хобби, кружки, возможности для развития, качественная персональная одежда, которую ребенок может выбрать по собственному вкусу, бытовые и социальные навыки, подготовка к самостоятельной жизни. Эти вещи часто остаются невидимыми для благотворителей.

Важно также не ориентироваться только на списки, составленные руководством заведений. Такие перечни не всегда отражают потребности конкретного ребенка, а иногда содержат запросы руководства заведения. Реальные потребности лучше всего определяют те, кто работает с детьми непосредственно или поддерживает семью, куда ребенок может вернуться.

Неконтролируемые визиты нарушают привычный режим детей

Во многих интернатных заведениях в канун праздников дети встречают новые группы посетителей несколько раз в день. Собрание в актовый зал и очередная фотосессия разрушают для них то, что критически важно после пережитой травмы — предсказуемость и стабильность.

Максим описывает этот опыт со своего детства так:

Я хорошо помню: через две недели зимних праздников у нас было от 14 до 20 спонсоров. Иногда утром приезжала одна организация, вечером — другая, по два-три раза в день. Ты стоишь и слышишь: “Детки, не разбегайтесь, сейчас следующие приедут”.

Почему подарки не могут заменить наставника и других людей, поддерживающих регулярно

Подарки могут вызвать краткую радость, но они не способны заменить ребенку самое важное — присутствие взрослого, который приходит регулярно, знает его личную историю, помогает преодолевать жизненные трудности и поддерживает в становлении.

София, наставница для девушки в интернатном заведении и менеджер ДІйМО по развитию наставничества, описывает разницу: годы получения одинаковых подарков лишают ребенка субъектности.

По ее словам, когда год от года ребенок видит модель, что волонтеры просто привозят всем подарки, даже простое действие, как выбрать себе книгу, становится вызовом.

Подарок не дает выбора, не учит думать, не развивает навыки. Это создает сложности во взрослой жизни: ребенку сложно планировать, организовывать быт, выбирать путь, брать на себя ответственность. Наставничество делает противоположное: возвращает ребенку право голоса, возможность принимать решения и отвечать за них.

Наставничество — это реальные жизненные навыки, которые нельзя получить вместе с праздничным пакетом. София приводит простые, но показательные примеры:

— Когда мы вместе готовим есть, это может занять три часа, хотя сама я могу сделать это за полчаса, но мы учимся на каждом шагу… Когда едем куда-то, я говорю: открывай карту, проложи маршрут. Это требует времени и терпения, но именно так формируются самостоятельность, уверенность и навыки взрослой жизни.

Еще один ключевой элемент, который не может заменить ни один подарок — это стабильность. Наставничество работает в определенном ритме: встречи проходят раз в неделю, в то же время.

Мои визиты проходят каждую неделю… и это совсем о другом, чем разовый приезд с подарками. Для ребенка, который пережил травму или недостаток внимания, такая предсказуемость — основа ощущения безопасности. Все это делает человек — наставник/ца, который/который рядом.

— Когда я уже вышел из интернатного заведения, я понял, что со мной остались люди — те, кто приезжал к нам регулярно, поддерживал, передавал знания и навыки мира за пределами заведения. Это совсем не об обесценивании вещей, просто я понял, что самое ценное — именно социальные связи и люди, которые могут быть рядом, отзываться на твои нужды и поддерживать регулярно, — делится Кирилл Невдоха, председатель Офиса детей и молодежи ДІйМО, человек с опытом интернатного ухода.

Какие альтернативы подаркам? Как помочь, не навредив

Лучшая помощь детям — это поддержка, которая меняет их жизнь в долгосрочной перспективе. Подарки создают лишь краткий эмоциональный эффект, в то время как реальные потребности детей лежат в совсем других плоскостях: стабильности, отношениях, развитии и семейности.

Поддержать семью в кризисе, чтобы ребенок не попал в интернат

Большинство детей в интернатных учреждениях имеют родителей, но были изъяты в заведение из-за бедности, потери работы или отсутствия доступа к услугам. Самая эффективная помощь — поддержка семьи, которая переживает сложные жизненные обстоятельства.

Когда семью поддерживают продуктами, лечением, одеждой, реабилитацией, жильем или психологической помощью, ребенок остается дома. Она не получает опыт роста в интернатном заведении, не переживает разрыв с семьей и растет в природной семейной среде.

Узнать реальные потребности семей можно через службы по делам детей, центры социальных служб, общины и организации, сопровождающие такие семьи.

Поддержать детские дома семейного типа

Детские дома семейного типа и приемные родители обеспечивают детям семейную среду, стабильность, ежедневное внимание и заботу. Но у этих семей часто есть дополнительные бытовые и финансовые потребности — техника, ремонт, образование, медицинские расходы, логистика, оздоровление, кружки.

Елена Видюк, мама-воспитательница ДБСТ, объясняет, насколько важна именно целевая, реальная помощь, а не случайные подарки:

Действительно очень важно, когда благотворители, люди, желающие помочь, слышат реальную потребность и слышат то, что реально нужно конкретно этой семье.

Она также подчеркнула, что в их семье были ситуации, когда дети нуждались не в сладости или игрушках, а в базовых вещах: одежде, пище, средствах гигиены, медицинской помощи или специализированном лечении.

— Если хотите сделать ребенку подарок к праздникам — лучше пообщайтесь с мамой или папой-воспитателями, узнайте, о чем действительно мечтают дети, по возможности приобретите это и просто передайте родителям. Тогда они, как и в любой семье, смогут лично вручить подарок своим детям. Это поддерживает естественные отношения в семье и делает праздник для детей действительно теплым, — рекомендует Дарья Герасимчук, советница, уполномоченная президентом Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Давать детям опыт, навыки и ориентиры

Дети в интернатных учреждениях нуждаются в практических умениях, социальных навыках и понимании реальной жизни за пределами заведения.

Полезные форматы поддержки:

Профориентационные встречи с профессионалами; Мастер-классы по бытовым и жизненным навыкам; Учебные лагеря, образовательные программы; Занятия по финансовой грамотности; Развитие активности, формирующих ответственность и самостоятельность.

Так дети получают не потребление, а инструменты, которые пригодятся им во взрослой жизни. Однако о потребностях важно спрашивать не у руководителей заведений, а у самих детей, чему они хотят научиться, что их интересует, о каких профессиях они мечтают. Их ответы часто оказываются гораздо более содержательными, чем любой официальный перечень.

Если человек хочет помогать ответственно и эффективно, можно обращаться к организациям, которые работают системно и комплексно. Среди них — ТО БФ “Майбутнє сиріт”, ГО “3Д — Давай Допоможемо Дітям”, БО “МБФ “Гелп Ас Гелп ЮА”, БО “БФ “Діти Героїв”. Их опыт и подход гарантируют, что поддержка будет не случайной, а действительно меняющей жизнь детей.

Выбирать наставничество — реально работающую государственную форму поддержки

Наставничество — это стабильный формат помощи, который дает ребенку или молодому человеку регулярное присутствие взрослого, поддержку в выборах, пример и жизненные навыки.

Наставник помогает ребенку:

Развивать самостоятельность. Планировать быт и время. Учиться принимать решения. Видеть разные модели профессий и жизни. Адаптироваться к реальности за пределами заведения.

Это один из важнейших инструментов, который готовит ребенка к самостоятельности, социальной интеграции и самостоятельной жизни.

Альтернатив существует много, а настоящая помощь сохраняет семьи, создает условия для развития, строит отношения, готовит детей к самостоятельной жизни и формирует счастливое будущее.

