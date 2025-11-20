Жилье выпускникам интернатов и более 90 млн на оздоровление: как изменится поддержка детей

Ко Всемирному дню ребенка украинское правительство приняло пакет важных решений, призванных изменить систему защиты, поддержки и развития детей в условиях войны.
О новых инициативах, от профилактики насилия до финансирования оздоровления, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, несмотря на боевые действия, дети должны получать все необходимое уже сегодня, ведь статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка гарантирует им право на наилучшее обеспечение, заботу и развитие.
Мы не можем ждать окончания войны, чтобы дать им шанс на счастливое детство здесь, в Украине. Они имеют право учиться, радоваться, играть и мечтать уже сегодня. Ежедневно и вопреки всему, — подчеркнула чиновница.
Статусы и выплаты: как государство поддержит детей, пострадавших от войны
Одним из ключевых решений стало усиление защиты детей, пострадавших от российской агрессии. Правительство обновило определения статусов для депортированных, принудительно перемещенных детей и тех, кто пострадал от боевых действий.
Это позволит точнее фиксировать каждый случай и интегрировать данные в Единую информационную систему социальной сферы. Также вводятся механизмы срочных выплат и компенсаций.
Новый алгоритм защиты от насилия в школах и больницах
Отдельное внимание уделили противодействию насилию. Отныне все причастные учреждения — школы, больницы, молодежные центры — будут работать по единому алгоритму действий. Это должно упростить выявление случаев насилия, их прекращение и профилактику.
Свириденко сообщила об изменении принципов финансирования детского оздоровления.
Вводится адресный подход «деньги ходят за ребенком», что позволит эффективнее использовать средства. На эту программу уже предусмотрено 91,5 млн грн.
Жилье и техника: дополнительные гарантии для выпускников интернатов
Также утверждены дополнительные гарантии для выпускников интернатных учреждений. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, после завершения учебы или военной службы будут получать:
- денежную помощь;
- необходимые вещи и технику;
- внеочередное право на жилье.
Европейская гарантия для детей: что предусматривает Нацплан
Для системной работы государство создает Национальный совет по гарантиям прав ребенка. Этот орган будет координировать государственную политику и ежегодно отчитываться о реальном положении дел в сфере детства.
Кроме того, утвержден Национальный план реализации Европейской гарантии для детей. Эта инициатива охватывает пять базовых сфер: дошкольное образование, медицину, питание, жилье и инклюзию.
— План создает общую рамку для сотрудничества государства, местной власти и международных партнеров, чтобы каждый ребенок в Украине имел доступ к базовым услугам и возможностям развития, независимо от того, где он живет и через что прошла его семья, — подытожила премьер-министр.
