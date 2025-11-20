Житло випускникам інтернатів та понад 90 млн на оздоровлення: як зміниться підтримка дітей

До Всесвітнього дня дитини український уряд ухвалив пакет важливих рішень, покликаних змінити систему захисту, підтримки та розвитку дітей в умовах війни.

Про нові ініціативи, від профілактики насильства до фінансування оздоровлення, розповіла віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, попри бойові дії, діти мають отримувати все необхідне вже сьогодні, адже стаття 3 Конвенції ООН про права дитини гарантує їм право на найкраще забезпечення, турботу та розвиток.

Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні. Вони мають право навчатися, радіти, гратися й мріяти вже сьогодні. Щодня і попри все, — наголосила посадовиця.

Статуси та виплати: як держава підтримає дітей, постраждалих від війни

Одним із ключових рішень стало посилення захисту дітей, які постраждали від російської агресії. Уряд оновив визначення статусів для депортованих, примусово переміщених дітей та тих, хто постраждав від бойових дій.

Це дозволить точніше фіксувати кожен випадок та інтегрувати дані в Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Також запроваджуються механізми термінових виплат та компенсацій.

Новий алгоритм захисту від насильства у школах та лікарнях

Окрему увагу приділили протидії насильству. Відтепер усі дотичні установи — школи, лікарні, молодіжні центри — працюватимуть за єдиним алгоритмом дій. Це має спростити виявлення випадків насильства, їх припинення та профілактику.

Свириденко повідомила про зміну принципів фінансування дитячого оздоровлення.

Запроваджується адресний підхід Гроші ходять за дитиною, що дозволить ефективніше використовувати кошти. На цю програму вже передбачено 91,5 млн грн.

Житло та техніка: додаткові гарантії для випускників інтернатів

Також затверджено додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення навчання або військової служби отримуватимуть:

грошову допомогу;

необхідні речі та техніку;

позачергове право на житло.

Європейська гарантія для дітей: що передбачає Нацплан

Для системної роботи держава створює Національну раду з гарантій прав дитини. Цей орган координуватиме державну політику та щороку звітуватиме про реальний стан справ у сфері дитинства.

Крім того, затверджено Національний план реалізації Європейської гарантії для дітей. Ця ініціатива охоплює п’ять базових сфер: дошкільну освіту, медицину, харчування, житло та інклюзію.

План створює спільну рамку для співпраці держави, місцевої влади та міжнародних партнерів, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до базових послуг і можливостей розвитку, незалежно від того, де вона живе і через що пройшла її родина, — підсумувала прем’єр-міністерка.

Всиновлення дітей стає дедалі поширенішим серед відомих людей. Ми розповідали про українських та світових зірок, які всиновили або оформили опіку над дітьми з інтернатів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!