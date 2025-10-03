Гроші ходять за дитиною: як зміняться виплати прийомним батькам

З 1 січня 2026 року в Україні зміниться підхід до фінансової підтримки прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Виплати зростуть і тепер нараховуватимуться за принципом гроші ходять за дитиною.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомили у Міністерстві соціальної політики. Відтепер держава нараховуватиме різний розмір допомоги залежно від того, скільки дітей у родині.
Батьки отримуватимуть 2,5 прожиткового мінімуму на першу дитину. Кожна наступна передбачає виплату у 1,5 прожиткового мінімуму.
Щоб було зрозуміліше: у 2025 році ця формула давала б 6407 грн на дитину до 6 років і 7990 грн на дитину шкільного віку. Для другої та наступних дітей суми становили б відповідно 3844 грн і 4794 грн.
Окремо держава передбачає більші виплати для дітей з інвалідністю. У такому випадку допомога складатиме два прожиткові мінімуми.
Якщо ж ідеться про дитину з інвалідністю підгрупи А, де стан набагато важчий і потреба в догляді постійна, тоді сума зростатиме до трьох із половиною прожиткових мінімумів.
Це означає, що батьки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А, можуть розраховувати на майже дев’ять тисяч гривень для малюків до шести років і понад одинадцять тисяч — для дітей шкільного віку.
У відомстві пояснюють, що завдання держави — зробити так, аби якомога більше дітей отримали шанс зростати у справжніх родинах, а не в інтернатах.
— Наше головне завдання, аби кожна дитина в Україні росла в родині, а не в інтернаті. Підвищення виплат для прийомних батьків і батьків-вихователів — це реальний крок для того, щоб більше дітей отримали шанс на сімейне тепло та турботу, — зазначив міністр соціальної політики Денис Улютін.
У Мінсоцполітики вважають, що підвищені виплати стануть стимулом для родин брати на виховання сиріт та дітей, позбавлених батьківської турботи.
Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про допомогу сім’ям до та після народження дитини.
