Деньги ходят за ребенком: как изменятся выплаты приемным родителям

С 1 января 2026 года в Украине изменится подход к финансовой поддержке приемных родителей и родителей-воспитателей детских домов семейного типа. Выплаты вырастут и теперь будут начисляться по принципу деньги ходят за ребенком.

Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщили в Министерстве социальной политики. Отныне государство будет начислять разный размер помощи в зависимости от того, сколько детей в семье.

Родители будут получать 2,5 прожиточного минимума на первого ребенка. Каждый следующий предусматривает выплату в 1,5 прожиточного минимума.

Чтобы было понятнее: в 2025 году эта формула давала бы 6407 грн на ребенка до 6 лет и 7990 грн на ребенка школьного возраста. Для второго и последующих детей суммы составляли бы соответственно 3844 грн и 4794 грн.

Отдельно государство предусматривает большие выплаты для детей с инвалидностью. В таком случае помощь составит два прожиточных минимума.

Если же речь идет о ребенке с инвалидностью подгруппы А, где состояние гораздо тяжелее и требуется постоянный уход, тогда сумма возрастет до трех с половиной прожиточных минимумов.

Это означает, что родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А, могут рассчитывать почти на девять тысяч гривен для малышей до шести лет и более одиннадцати тысяч — для детей школьного возраста.

В ведомстве объясняют, что задача государства — сделать так, чтобы как можно больше детей получили шанс расти в настоящих семьях, а не в интернатах.

— Наша главная задача — чтобы каждый ребенок в Украине рос в семье, а не в интернате. Повышение выплат для приемных родителей и родителей-воспитателей — это реальный шаг к тому, чтобы больше детей получили шанс на семейное тепло и заботу, — отметил министр социальной политики Денис Улютин.

В Минсоцполитики считают, что повышенные выплаты станут стимулом для семей брать на воспитание сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о помощи семьям до и после рождения ребенка.

