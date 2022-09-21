Вся необходимая информация на одном портале! Помощь людям с инвалидностью и пожилым в Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 21 сентября 2022, 14:00
Допомога людям з інвалідністю та похилого віку в Україні
Фото: Depositphotos

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