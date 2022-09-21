Вся необходимая информация на одном портале! Помощь людям с инвалидностью и пожилым в Украине

Во время войны больше всего страдают уязвимые категории населения, в частности люди с инвалидностью и пожилые люди. Отсутствие полной информации в свободном доступе для них порождает растерянность, проблемы и излишний стресс.

Поэтому в Украине был создан портал со всей необходимой информацией и советами во время вторжения России.

К созданию вебресурса присоединились организации Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины, Про.УД Универсальный дизайн и Коалиция защиты прав лиц с инвалидностью в результате интеллектуальных нарушений.

На ресурсе ты узнаешь:

Все желающие также могут получить бесплатную консультацию работника портала.

Если ты хочешь помочь и охватить заботой своего близкого, нуждающегося в этом, то читай, как оформить опекунство над человеком с инвалидностью.

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