Уся необхідна інформація на одному порталі! Допомога людям з інвалідністю та похилого віку в Україні

Під час війни найбільше страждають вразливі категорії населення, зокрема люди з інвалідністю та похилого віку. Відсутність повної інформації у вільному доступі для них породжує розгубленість, проблеми та зайвий стрес.

Тому в Україні створили портал з усією необхідною інформацією та порадами під час вторгнення Росії.

До створення вебресурсу долучились організації Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Про.УД Універсальний дизайн та Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

На ресурсі ти дізнаєшся:

Також усі охочі можуть отримати безкоштовну консультацію працівника порталу.

Якщо ти хочеш допомогти та огорнути турботою свого близького, який цього потребує, то читай, як оформити опікунство над людиною з інвалідністю.

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