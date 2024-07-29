“Как пойти к психологу? Что делать, если я боюсь обратиться к специалисту?”

Обратиться к психологу — казалось бы, в XXI веке для многих это может быть привычным делом. Однако есть немало тех, для кого это было бы тяжелым шагом, сопровождающимся значительным страхом и тревогой. Важно понимать, что эти чувства являются нормальными, и есть несколько способов, которые могут помочь преодолеть эти барьеры.

Психолог Анастасия Буз рассказала Вікнам-новини больше о том, как уменьшить тревожность перед первым визитом к психологу, а также разрушить предубеждения относительно психотерапии.

В предыдущем материале на эту тему мы выясняли причины, по которым люди откладывают поход к психологу, а также о скептическом отношении и предубеждениях относительно терапии. Ознакомиться с ним ты можешь по ссылке.

Как пойти к психологу и преодолеть страх перед первым визитом

Лучшим решением станет все же записаться к психологу. Но начать разговор нужно именно с того страха, который тебя волнует и останавливает по состоянию на сейчас.

Если страх очень сильный, можно записаться на консультацию с большим промежутком времени, например, через месяц. Осознание, что встреча состоится не скоро, также может помочь снять напряжение.

Во время консультации открытый разговор может значительно снизить тревожность, ведь реакция специалиста часто помогает расслабиться и почувствовать поддержку.

Полезно также наблюдать за деятельностью психолога в социальных сетях. Стоит выбрать специалиста, который вам импонирует, и следить за его публикациями. Это поможет привыкнуть к человеку и понять его подход к работе, что может снизить уровень страха.

Еще одним вариантом является посещение психологических тренингов или групповой терапии. Это позволяет получить первый опыт взаимодействия с психологом без необходимости глубоко раскрываться лично. Такой подход может быть более комфортным для многих людей.

Советы для тех, кто сомневается, стоит ли обратиться к психологу

Если вы или ваши близкие имеют предубеждения относительно психологов, важно попробовать углубиться в эту тему.

Слушайте подкасты, смотрите видео с психологами, подписывайтесь на специалистов в социальных сетях, читайте статьи об эффективности психотерапии.

Кстати, общение с друзьями, которые имели положительный опыт, также может помочь разрушить стереотипы.

В разговоре с близкими, которые имеют предубеждения, важно использовать заботливый и спокойный тон. Спрашивайте об их отношении к психологии, интересно ли им было бы попробовать консультацию, есть ли знакомые, которые обращались за помощью.

Важно слушать и не конфликтовать, а также не навязывать свое мнение. Делитесь собственными соображениями, опытом или информацией, которую вы знаете.

Если вы чувствуете острую потребность в обращении к психологу у близкого человека, стоит откровенно поговорить: Я замечаю, что тебе трудно в последнее время, и волнуюсь за тебя. Нужна ли тебе помощь? Я готов выслушать или помочь найти хорошего специалиста.

Даже если разговоры не всегда имеют успех, важно поддерживать человека и оставлять ему право на собственное мнение и выбор.

Если вас очень волнует состояние близкого человека, вы также можете обратиться к психологу, чтобы получить советы о том, как лучше действовать в этой ситуации.

Главное фото: Freepik.

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