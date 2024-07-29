Советы
Эксклюзив

“Как пойти к психологу? Что делать, если я боюсь обратиться к специалисту?”

Отвечает
Анастасия Буз
Анастасия Буз

Практический психолог

Диана Просяник, редактор сайта 29 июля 2024, 18:00
как пойти к психологу

Советы

“Война истощила меня морально, лежу и ничего не хочу. Что делать?”
Отвечает
Катерина Домур психологиня
Екатерина Дорум
Гештальт-психотерапевт, психолог

“Как пойти к психологу? Что делать, если я боюсь обратиться к специалисту?”
Отвечает
Анастасия Буз
Анастасия Буз
Практический психолог

“Ребенок просит много денег в школу: что делать?”
Отвечает
“Как пойти к психологу? Что делать, если я боюсь обратиться к специалисту?”
Тамила Джафарова
Детский психолог, педагог по раннему и дошкольному развитию

“Безопасны ли филлеры, ботокс и искусственные ресницы для моих глаз?”
Отвечает
Елена Гужва
Елена Гужва
Врач офтальмолог высшей категории

“Боюсь, что война и стресс могут привести к развитию рака. Возможно ли это?”
Отвечает
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Онколог
мобилизуют мужчин до 25 лет
Читать дальше
Мобилизовали до 25 лет? Законно ли это, и что должен знать каждый военнообязанный
Еленовка
Читать дальше
А что, если бы? Можно ли было избежать теракта в Еленовке, и ход расследования 2 года спустя

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь