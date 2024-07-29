Поради
Ексклюзив

“Як піти до психолога? Що робити, якщо я боюсь звернутися до спеціаліста?”

Відповідає
Анастасія Буз
Анастасія Буз

Практична психологиня

Діана Просяник, редакторка сайту 29 Липня 2024, 18:00
“Як піти до психолога? Що робити, якщо я боюсь звернутися до спеціаліста?”

Поради

“Війна виснажила мене морально, лежу й нічого не хочу. Що робити?”
Відповідає
Катерина Дорум психологиня
Катерина Дорум
Гештальт-психотерапевтка, психологиня

“Як піти до психолога? Що робити, якщо я боюсь звернутися до спеціаліста?”
Відповідає
Анастасія Буз
Анастасія Буз
Практична психологиня

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Відповідає
“Як піти до психолога? Що робити, якщо я боюсь звернутися до спеціаліста?”
Таміла Джафарова
Дитяча психологиня, педагогиня з раннього та дошкільного розвитку

“Чи безпечні філери, ботокс та штучні вії для моїх очей?”
Відповідає
Гужва Олена
Олена Гужва
Лікарка-офтальмолог вищої категорії

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Відповідає
Олексій Ковальов
Олексій Ковальов
Онколог
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