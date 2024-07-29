“Як піти до психолога? Що робити, якщо я боюсь звернутися до спеціаліста?”

Звернутися до психолога — здавалося б, у XXI столітті для багатьох це може бути звичною справою. Однак є чимало тих, для кого це було б тяжким кроком, що супроводжується значним страхом і тривогою. Важливо розуміти, що ці почуття є нормальними, і є кілька способів, які можуть допомогти подолати ці бар’єри.

Психологиня Анастасія Буз розповіла Вікнам-новини більше про те, як зменшити тривожність перед першим візитом до психолога, а також зруйнувати упередження щодо психотерапії.

У попередньому матеріалі на цю тему ми з’ясовували причини, через які люди відкладають похід до психолога, а також про скептичне ставлення та упередження щодо терапії. Ознайомитися з ним ти можеш за посиланням.

Як піти до психолога та подолати страх перед першим візитом

Найкращим рішенням стане все-таки записатися до психолога. Але почати розмову потрібно саме з того страху, який тебе хвилює та зупиняє станом на зараз.

Якщо страх дуже сильний, можна записатися на консультацію з великим проміжком часу, наприклад, через місяць. Усвідомлення, що зустріч відбудеться не скоро, також може допомогти зняти напругу.

Під час консультації відкрита розмова може значно зменшити тривожність, адже реакція спеціаліста часто допомагає розслабитися і відчути підтримку.

Корисно також спостерігати за діяльністю психолога в соціальних мережах. Варто обрати фахівця, який вам імпонує, і стежити за його публікаціями. Це допоможе звикнути до людини та зрозуміти її підхід до роботи, що може знизити рівень страху.

Ще одним варіантом є відвідування психологічних тренінгів або групової терапії. Це дозволяє отримати перший досвід взаємодії з психологом без необхідності глибоко розкриватися особисто. Такий підхід може бути більш комфортним для багатьох людей.

Поради для тих, хто вагається звернутися до психолога через упередження

Якщо ви або ваші близькі мають упередження щодо психологів, важливо спробувати заглибитися в цю тему.

Слухайте подкасти, дивіться відео з психологами, підписуйтесь на спеціалістів у соціальних мережах, читайте статті про ефективність психотерапії.

До речі, спілкування з друзями, які мали позитивний досвід, також може допомогти зруйнувати стереотипи.

У розмові з близькими, які мають упередження, важливо використовувати дбайливий та спокійний тон. Запитуйте про їхнє ставлення до психології, чи цікаво їм було б спробувати консультацію, чи є знайомі, які зверталися за допомогою.

Важливо слухати і не конфліктувати, а також не нав’язувати своєї думки. Діліться власними міркуваннями, досвідом або інформацією, яку ви знаєте.

Якщо ви відчуваєте гостру потребу у зверненні до психолога у близької людини, варто відверто поговорити: Я помічаю, що тобі важко останнім часом, і хвилююся за тебе. Чи потрібна тобі допомога? Я готовий вислухати або допомогти знайти гарного фахівця.

Навіть якщо розмови не завжди мають успіх, важливо підтримувати людину та залишати їй право на власну думку та вибір.

Якщо вас дуже хвилює стан близької людини, ви також можете звернутися до психолога, щоб отримати поради щодо того, як краще діяти в цій ситуації.

Головне фото: Freepik.

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