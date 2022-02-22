Советы

“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”

Отвечает
“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”
Валентина Жемчужникова

Психолог, арт-терапевт

Нина Гербич, редактор сайту 22 февраля 2022, 17:00
Как защитить себя от ограблений на улице цыганами-мошенниками
Фото: Unsplash

Советы

“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”
Отвечает
“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”
Валентина Жемчужникова
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