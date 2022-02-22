“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”

Портрет потенциальной жертвы цыган-мошенников

— Из толпы бросается в глаза тот, кто находится в довольно сложном эмоциональном состоянии — грустный, расстроенный, в слезах, слишком задумчивый и погруженный в свои мысли.

Также больше шансов стать жертвой цыган у тех людей, кому сложно говорить нет, кто воспитан так, чтобы быть хорошим в глазах окружающих.

Любое эмоциональное колебание, даже привлечение внимания на несколько секунд, значительно увеличивает риски поддаться словам, просьбам, угрозам и в результате быть обманутым.

Также жертвами становятся чрезмерно внушаемые люди, которые верят в сглазы, заговоры и т.д. Их легко испугать болезнями, проклятиями, и они будут готовы отдать все что угодно, чтобы не слышать этих слов в свой адрес.

Методы наведения транса: как распознать

— Такими методами могут быть одновременно монотонная речь, касание, поглаживание человека. Часто цыгане ходят по несколько человек, и это еще больше способствует тому, что человек становится растерянным, подвергается влиянию их слов.

Поскольку, окружив его, прикасаясь со всех сторон и монотонно бубня, человека достаточно легко сбить с толку, вызвать страх.

Страх цыган и без того присутствует в нашем обществе. Есть немало историй, как они обворовали кого-то, а их жертвы ничего об этом не помнят. Поэтому подобная групповая атака, конечно же, может дезориентировать.

Как поймать себя на мысли, что мое внимание уже захвачено, и прекратить это влияние?

— Важно вернуть себя в реальность и ощутить телесно — ущипнуть за руку, задать вопрос: что происходит? Что от меня хотят эти люди?

Сбить с толку цыган-мошенников можно неожиданным поведением: засмеяться, захлопать в ладони, задать какой-нибудь неожиданный вопрос.

Можно попытаться воспользоваться их же методами — погадать им, спрогнозировать будущее, “увидеть” за плечами какое-то горе, беду, как они это часто делают.

Любая нестандартная реакция озадачит их, поэтому есть высокая вероятность, что вас оставят в покое.

Лучше, видя подозрительных цыган, переходить на другую сторону улицы и не вступать с ними в диалог. Показаться в какой-то степени параноиком, чем рисковать.

Впрочем, отметим, что не следует считать всех ромов потенциальными мошенниками и преступниками. В Украине живет множество представителей этой национальности, которые сегодня разрушают все стереотипные представления о своем народе.

В частности, предоставляют правовые и социальные услуги тем, кто в этом нуждается, помогают медучреждениям со средствами защиты от коронавируса, снимаются в кино, пишут книги, занимаются легальным предпринимательством и ежедневно честно работают, уплачивая налоги.

Стать жертвой мошенника можно не только на улице, но и на просторах интернета. Ранее мы рассказывали, как жительница столицы потеряла 15 тыс. грн, стремясь заменить в своей квартире неисправные батареи отопления новыми.

Для этого она воспользовалась услугами мастера с известного интернет-ресурса. Тот деньги взял, но своей работы не сделал и исчез.

Поэтому советуем тебе посмотреть наш сюжет о том, как не попасть на аферистов в интернете.