“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”

Портрет потенційної жертви циган-шахраїв

— З натовпу впадає в око той, хто перебуває у досить складному емоційному стані — сумний, засмучений, у сльозах, надто задумливий і занурений у свої думки.

Також більше шансів стати жертвою циган у тих людей, кому складно говорити ні, хто вихований так, щоб бути хорошим в очах оточення.

Будь-яке емоційне коливання, навіть привернення уваги на кілька секунд, значно збільшує ризики піддатися словам, проханням, погрозам і в результаті бути ошуканими.

Також це люди, які надмірно навіювані, вірять у пристріти, змови тощо. Їх легко налякати хворобами, прокльонами, й вони будуть готові віддати все що завгодно, аби не чути цих слів на свою адресу.

Методи наведення трансу: як розпізнати

— Такими методами можуть бути одночасно монотонна мова, торкання, погладжування людини. Часто цигани ходять по кілька осіб, і це ще більше сприяє тому, що людина стає розгубленою, піддається впливу їхніх слів.

Оскільки, оточивши її, торкаючись з усіх боків і монотонно бубнячи, людину досить легко спантеличити, викликати страх.

Страх циган і так присутній у нашому суспільстві. Є чимало історій, як вони когось обікрали, а їхні жертви нічого про це не пам’ятають. Тому подібна групова атака, звичайно ж, може дезорієнтувати.

Як зловити себе на думці, що мою увагу захопили, й припинити цей вплив?

— Важливо повернути себе в реальність і відчути тілесно — ущипнути за руку, поставити питання: що відбувається? Що від мене хочуть ці люди?

Збити з пантелику циган-шахраїв можна несподіваною поведінкою: засміятися, заплескати в долоні, поставити якесь несподіване питання.

Можна спробувати скористатися їхніми ж методами — погадати їм, спрогнозувати майбутнє, “побачити” за плечима якесь горе, лихо, як вони це часто роблять.

Будь-яка нестандартна реакція спантеличить їх, тож є висока ймовірність, що вам дадуть спокій.

Краще, побачивши підозрілих циган, переходити на інший бік вулиці та не вступати з ними у діалог. Ліпше здатися якоюсь мірою параноїком, ніж ризикувати.

Утім, зауважимо, що не слід вважати усіх ромів потенційними шахраями та злочинцями. В Україні мешкає безліч представників цієї національності, які сьогодні руйнують усі стереотипні уявлення про свій народ.

Зокрема, надають правові та соціальні послуги тим, хто цього потребує, допомагають медзакладам із засобами захисту від коронавірусу, знімаються у кіно, пишуть книги, займаються легальним підприємництвом та щодня чесно працюють, сплачуючи податки.

Стати жертвою шахрайства можна не лише на вулиці, а й на просторах інтернету. Раніше ми розповідали, як мешканка столиці втратила 15 тис. грн, прагнучи замінити у своїй квартирі несправні батареї опалення на нові.

Для цього вона скористалася послугами майстра з відомого інтернет-ресурсу. Той гроші взяв, але своєї роботи не виконав і зник.

Тож радимо тобі переглянути сюжет про те, як не натрапити на аферистів в інтернеті.