Поради

“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”

Відповідає
“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”
Валентина Жемчужникова

Психологиня, арт-терапевтка

Ніна Гербич, редакторка сайту 22 Лютого 2022, 17:00
Як захиститися від циганського гіпнозу: пояснення психолога
Фото: Unsplash

Поради

“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”
Відповідає
“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”
Валентина Жемчужникова
Психологиня, арт-терапевтка

“Чи нормально, коли в чоловіка ерекція шість — вісім разів на день?”
Відповідає
Оксана Єфремова
Оксана Єфремова
Сексологиня, психологиня, авторка книги про оргазми

“Ми як на полі битви. Як брати медіаграмотність на озброєння і не потрапити на гачок пропаганди?”
Відповідає
Світлана Сліпченко
Світлана Сліпченко
Керівниця VoxCheck

“Як вивчити англійську після 40 років?”
Відповідає
“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”
Олександра Косач
Викладачка англійської мови

“Не можу змусити себе робити ранкову зарядку. Які вправи найкращі?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

“Я завжди ставлю потреби дитини й сім’ї на перший план. Як знаходити час на себе?”
Відповідає
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Тетяна Кирієнко
Дитяча психологиня
“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”
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Як зберегти заощадження у тривожні часи? Фінансовий аналітик радить “не класти всі яйця в один кошик”

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