Советы

Меня мобилизуют: как пережить первый шок?

Отвечает
Наталія Портницька
Наталья Портницкая

кандидат психологических наук, психотерапевт

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 марта 2022, 10:00
​​Мене мобілізують, як пережити перший шок
Фото: Pexels

Советы

Меня мобилизуют: как пережить первый шок?
Отвечает
Наталія Портницька
Наталья Портницкая
кандидат психологических наук, психотерапевт

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