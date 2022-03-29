Меня мобилизуют: как пережить первый шок?

Казалось бы, каждый нашел свое место на этой войне и даже отработал определенный режим дня, так называемую рутину. Все новости остаются ужасными, но мы уже знаем, как справиться с ними хотя бы немного.

Однако некоторых снова может постичь неожиданность от вероятной мобилизации. И пугает больше даже не необходимость отправиться в эпицентр событий, а сама неизвестность и недостаточность информации о следующем дне.

Кто-то чувствует себя растерянно и тревожно, а кого-то новое известие вводит прямо в ступор.

Как же взять себя в руки и сохранить чувство контроля над ситуацией?

Просто дышать

Сразу после получения сообщения необходимо дать паузу, хотя бы на несколько минут. Можно попробовать воспользоваться практикой стабилизирующего дыхания, когда сначала делаешь короткий вдох, затем длинный выдох или наоборот. Главное делать это под счет.

Говорят, бесстрашных людей не бывает. Поэтому испытывать страх смерти или чего-либо – совершенно нормально.

Проговорить свои страхи

Можно попробовать поделиться своими страхами и чувствами с близкими, родными, или теми, кому доверяешь.

Поскольку пугает в основном неизвестность, то момент обсуждения и проговаривания делает его более конкретным, а от того менее страшным. Могут даже появиться идеи о безопасности и будущих действиях.

Не употреблять психоактивные вещества

В общем употребление алкоголя или других психоактивных веществ помогает только на очень короткое время. После этого обязательно следует ухудшение.

Такие вещества могут вызвать чрезмерную смелость, которая обычно приводит к опрометчивым поступкам и серьезным последствиям. От этого может зависеть как собственная жизнь, так и жизнь других.

Спланировать свои действия

Планировка часто тоже помогает снизить уровень стресса. Поэтому можно попытаться решить, какие вещи будут самыми необходимыми, или что нужно сделать до своего отъезда.

К примеру, как добраться до пункта сбора, что положить в рюкзак, кому оставить свои контакты.

Также важно договориться с родными о способе связи. Он может быть основным и дополнительным, часто рекомендуют общаться в одно и то же время суток по возможности.

Общаться с людьми

По прибытии в часть или место сбора важно не замыкаться в себе. Лучше будет познакомиться с будущими собратьями, взять у них контакты, спросить о разрешении держать через них связь с родными, если вдруг ваш телефон сломается или разрядится.

У кого-то могут появиться другие тяжелые психологические состояния. Читай, как отличить тревогу от депрессии и как с ними бороться.