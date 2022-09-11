“Почему я интересую только женатых мужчин? Со мной что-то не так?”

Наше подсознание — вещь уникальная. Если мы чего-то хотим, но не можем пока достичь, это блокируется психикой. То есть, разум стремится к одному, а психика говорит совсем другое.

Что с этим делать

Если ты привлекаешь женатых мужчин, это значит, что ты блокируешь возможность жениться.

Поэтому нужно сесть и выписать список своих страхов, касающихся замужества: чем оно опасно, что можно из-за него потерять, действительно ли ты хочешь вступить в брак и т.д.

В любой сфере жизни мы привлекаем тех людей, которых хотим, если не сопротивляемся своей цели.

Поэтому следует найти внутренние причины сопротивления. Ведь часто за какой-то проблемой мы прячемся от неприятностей.

Я, например, хочу дом или квартиру. Но то, на что у меня хватает денег, мне не нравится, а то, что мне нравится, радикально дорого для меня.

Я взяла блокнот и выписала по десять пунктов, почему не хочу жить в доме и в квартире.

Я поняла, что нашла время на просмотр объявлений вместо того, чтобы разобраться, почему у меня до сих пор нет желаемого. Советую тебе поступить также.

Чувства между влюбленными порой действительно не поддаются логике и кажутся чем-то необъяснимым. Наталья Холоденко рассказала про типы мужчин в отношениях и как с ними строить будущее.

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