Советы

“Почему я интересую только женатых мужчин? Со мной что-то не так?”

Отвечает
Наталія Холоденко
Наталия Холоденко

Психолог, тренер личностного роста, телеэксперт

Елена Яковлева, редактор сайта 11 сентября 2022, 17:00
Чому я приваблюю тільки одружених чоловіків
Фото: Pexels

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Советы

“Почему я интересую только женатых мужчин? Со мной что-то не так?”
Отвечает
Наталія Холоденко
Наталия Холоденко
Психолог, тренер личностного роста, телеэксперт

“Как подготовить авто и безопасно ездить по дороге во время ливня?”
Отвечает
Андрій Яроменко
Андрей Яроменко
Автогонщик, представитель Автомобильной Федерации Украины

“Как мотивировать себя заняться спортом во время войны? Уместно ли это?”
Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

“Моей собаке часто становится плохо, как оказать первую помощь животному?”
Отвечает
Михайло Думнич
Михаил Думнич
Основатель курсов первой помощи Save a Life

“Как выбрать подушку для ребенка?”
Отвечает
Ирина Платонова
Ирина Платонова
Детский невролог и педиатр

“Не могу освоить что-то новое. Как заниматься саморазвитием во время войны?”
Отвечает
Наталія Куба директорка Центру навчальної майстерності у SoftServe
Наталия Куба
Преподаватель в ЛНУ им. Ивана Франка и Львовской Политехнике
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