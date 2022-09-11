Поради

“Чому я цікавлю тільки одружених чоловіків? Зі мною щось не так?”

Відповідає
Наталія Холоденко
Наталія Холоденко

Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Вересня 2022, 17:00
Чому я приваблюю тільки одружених чоловіків
Фото: Pexels

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Поради

“Чому я цікавлю тільки одружених чоловіків? Зі мною щось не так?”
Відповідає
Наталія Холоденко
Наталія Холоденко
Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

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