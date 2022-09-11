“Чому я цікавлю тільки одружених чоловіків? Зі мною щось не так?”

Наша підсвідомість — річ унікальна. Якщо ми чогось хочемо, але не можемо поки що досягти, це блокується психікою. Тобто розум прагне одного, а психіка говорить зовсім інше.

Чому жінки приваблюють одружених чоловіків

Якщо ти приваблюєш одружених чоловіків, то це означає, що ти блокуєш можливість одружитися.

Тож треба сісти та виписати список своїх страхів, які стосуються заміжжя: чим воно небезпечне, що можна через нього втратити, чи справді ти хочеш мати шлюб тощо.

У будь-якій сфері життя ми приваблюємо тих людей, яких хочемо, якщо не чинимо опір своїй меті.

Тому варто знайти внутрішні причини опору. Адже часто за якоюсь проблемою ми ховаємось від неприємностей.

Я, наприклад, хочу будинок чи квартиру. Але те, на що в мене вистачає грошей, мені не подобається, а те, що мені подобається, радикально дорого для мене.

Я взяла блокнот і написала по десять пунктів, чому не хочу жити в будинку та у квартирі.

Я зрозуміла, що знайшла час на перегляд оголошень, замість того, щоб розібратись, чому в мене досі немає бажаного. Раджу тобі вчинити так само.

Почуття між закоханими деколи справді не піддаються логіці та здаються чимось неосяжним. Наталя Холоденко розповіла про типи чоловіків у стосунках та як з ними будувати майбутнє.

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