“Я влюбился/(-лась) и это взаимно, но мы оба в браке. Что делать?”

Большинство из нас вырастает в обществе, где пожизненной стигмой является убеждение: нужно выучиться, вырасти, влюбиться, жениться на любимом человеке и, родив общих детей, мы должны любить только этого единственного человека.

Конечно, каждый сам выбирает свой сценарий жизни. Однако иногда возникает ситуация, которая может загнать в тупик: ты — женат/замужем, но влюбляешься в другого человека. Или вы оба в браке, но чувства оказываются взаимными.

Что делать в такой ситуации, как говорить с партнером и детьми — редакция Вікна-новини расспросила у практического психолога Анастасии Саски.

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Почему мы можем разлюбить партнера, с которым в браке?

У нас всех есть разные языки любви. Для кого-то это — подарки, проведенное вместе время, внимание или забота со стороны партнера.

Часто бывает такое, что мы сами не осознаем, какой у нас язык любви: как нас любить, чтобы мы почувствовали эту любовь по-настоящему.

Соответственно, и партнер не будет знать, как нас любить. Поэтому и может создаваться впечатление, что эти отношения не являются чем-то, от чего мы получаем удовольствие.

В такой ситуации, прежде всего, нужно ответить себе искренне: “Устраивают ли меня отношения с партнером, а если нет, то почему? Эта влюбленность в другого человека является чем-то искренним, или я так стараюсь получить ту любовь, которой нет в нынешних отношениях?”.

Это внесет больше ясности, действительно ли ты хочешь разорвать эти отношения и создавать новые.

Как начинать разговор с партнером в браке о своих чувствах к другому человеку?

Если ты принял/(-а) решение восстанавливать любовь в нынешних отношениях, то стоит поговорить с партнером, что ты не чувствуешь себя хорошо в паре. Обсуди также и то, что именно тебя не устраивает и что ты хочешь изменить, показать партнеру, как тебя правильно любить.

Здесь важно уметь донести свои чувства, без обвинений или переложения вины на другую сторону.

На мой взгляд, лучше всего выражать свои чувства через Я-сообщения.

Если смоделировать этот вопрос, то он мог бы прозвучать так: “Я не испытываю столько любви/заботы/поддержки как раньше, это заставляет меня думать, что наши отношения не доставляют мне удовольствия так, как мне хотелось бы. Я бы хотел/(-а) изменить их, чтобы по-настоящему почувствовать любовь”.

Если твой партнер не хочет менять отношения, или ты не хочешь дальше быть в этих отношениях, то бесспорно стоит их заканчивать для того, чтобы не мучить ни себя, ни партнера.

В такой ситуации также следует донести свои чувства до партнера через Я-сообщение. Опять же, если смоделировать вопрос, он может звучать так: “Я не чувствую себя хорошо в этих отношениях, это заставляет меня чувствовать себя одиноко/печально/грустно. Я понимаю, что тебе это будет неприятно, но я хочу закончить эти отношения”.

Важно объяснить партнеру свои чувства и почему ты так себя чувствуешь.

Как объяснить детям, что родители разводятся?

Объяснять такую ситуацию детям, если они есть, лучше откровенно и правдиво. Расскажите им, что произошло, без выдуманных обстоятельств или возражений.

Часто в ситуациях, когда супруги расходятся, ребенок склонен винить себя или кого-то из родителей в этом разводе.

Ситуацию, конечно, нужно освещать так, чтобы её понял сам ребенок.

Например, сказать: “Иногда такое происходит, что даже у самых крепких пар любовь проходит по определенным причинам — быт, ссоры, недосказанности. Тогда люди разводятся, но это ни в коем случае не означает, что мама и папа больше не любят тебя и что это как-то отразится на родительских отношениях. У тебя останутся мама и папа, просто мы больше не будем парой”.

Также важно отвечать честно и искренне на все вопросы ребенка, которые могут у него возникнуть.

Как правильно строить отношения после развода, чтобы не остаться врагами, мы писали в нашем другом материале.

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