Поради
Ексклюзив

“Я закохався/(-лась) і це взаємно, але ми обидва у шлюбі. Що робити?”

Відповідає
Анастасія Саска
Анастасія Саска

Практична психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Червня 2023, 13:00
Полюбила іншого що робити
Фото: Pexels

Поради

“Я закохався/(-лась) і це взаємно, але ми обидва у шлюбі. Що робити?”
Відповідає
Анастасія Саска
Анастасія Саска
Практична психологиня

“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”
Відповідає
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Вікторія Ратушнюк
Лікарка-офтальмолог

“Як підтримувати себе у ситуації зневіри під час пошуку роботи?”
Відповідає
Любов Шинкарьова
Любов Шинкарьова
HR-менеджерка, психологиня, сертифікована кар’єрна консультантка Career Hub

“У мене болить горло, що робити? Чи допоможуть полоскання?”
Відповідає
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Мар'яна Кудрявцева
Сімейна лікарка, пульмонологиня, алергологиня

“У моєї дитини стрес від війни, як я можу допомогти?”
Відповідає
Наталя Єжова
Наталя Єжова
Психологиня, ведуча шоу Екси на Новому каналі

“Використовую тефлонові пательні. Наскільки це безпечно?”
Відповідає
Софія Рожко
Софія Рожко
Нутриціологиня
Як підвищити фінансову грамотність під час війни
Читати далі
Зараз саме час сформувати свою фінансову опору — з чого почати економічне зростання
Як зберегти зір при роботі з комп'ютером
Читати далі
“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь