“Я закохався/(-лась) і це взаємно, але ми обидва у шлюбі. Що робити?”

Практична психологиня
Більшість з нас виростає у суспільстві, де довічною стигмою є переконання: треба вивчитися, вирости, закохатися, одружитися з коханою людиною і, народивши спільних дітей, ми маємо кохати лише цю єдину людину.
Звісно, кожен сам обирає власний сценарій життя. Однак інколи виникає ситуація, що може загнати у глухий кут: ти — одружений/заміжня, але закохуєшся в іншу людину. Або ви обоє маєте шлюб, але почуття виявляються взаємними.
Що робити в такій ситуації, як говорити з партнером та дітьми — редакція Вікна-новини розпитала у практичної психологині Анастасії Саски.
У нас всіх є різні мови кохання. Для когось це — подарунки, проведений разом час, увага або турбота з боку партнера.
Часто буває таке, що ми самі не усвідомлюємо, яка ж у нас мова кохання: як нас любити, щоб ми відчули це кохання по-справжньому.
Відповідно, і партнер не знатиме, як нас любити. Тому і може складатись враження, що ці стосунки не є чимось, від чого ми отримуємо задоволення.
Відповідно, і партнер не знатиме, як нас любити. Тому і може складатись враження, що ці стосунки не є чимось, від чого ми отримуємо задоволення.
У такій ситуації насамперед потрібно відповісти собі щиро: “Чи влаштовують мене стосунки з партнером, а якщо ні, то чому? Чи ця закоханість в іншу людину є чимось щирим, чи я так намагаюсь отримати ту любов, якої немає в теперішніх стосунках?”.
Це внесе більше ясності в те, чи дійсно ти хочеш розірвати ці стосунки та створювати нові.
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Якщо ти прийняв/(-ла) рішення відновлювати кохання в теперішніх стосунках, то варто поговорити з партнером/(-кою) про те, що ти не почуваєшся добре в парі. Обговори також й те, що саме тебе не влаштовує і що ти хочеш змінити, показати партнеру/(-ці), як тебе правильно кохати.
Тут важливо вміти донести свої почуття, без звинувачень чи перекладання провини на іншу сторону.
Тут важливо вміти донести свої почуття, без звинувачень чи перекладання провини на іншу сторону.
На мою думку, найкраще виражати свої почуття через Я-повідомлення.
Якщо змоделювати це питання, то воно могло б прозвучати так: “Я не відчуваю стільки любові/турботи/підтримки як раніше, це заставляє мене думати, що наші стосунки не приносять мені задоволення так, як мені хотілося б. Я б хотів(-ла) змінити їх, щоб по-справжньому відчути кохання”.
Якщо ж твій партнер/(-ка) не хоче змінювати стосунки, або ж ти не хочеш далі бути в цих стосунках, то безперечно варто їх закінчувати для того, щоб не мучити ні себе, ні партнера.
В такій ситуації також варто донести свої почуття до партнера через Я-повідомлення.
Знову ж таки, якщо змоделювати запитання, воно може звучати так: “Я не почуваюсь добре в цих стосунках, це заставляє мене почувати себе самотньо/сумно/покинуто. Я розумію, що для тебе це буде неприємно, але я хочу закінчити ці стосунки”.
Важливо пояснити партнеру/(-ці) свої почуття та чому саме ти так почуваєшся.
Пояснювати таку ситуацію дітям — якщо вони є — краще відверто та правдиво. Розкажіть їм, що сталось, без вигаданих обставин чи заперечень.
Часто в ситуаціях, коли подружжя розходиться, дитина схильна звинувачувати себе або когось із батьків у цьому розлученні.
Ситуацію, звісно, треба висвітлювати так, аби її зрозуміла сама дитина.
Наприклад, сказати: “Інколи таке стається, що навіть в найміцніших пар кохання минає через певні причини — побут, сварки, недомовленості. Тоді люди розлучаються, але це ні в якому разі не означає, що мама й тато більше не люблять тебе і що це якось відобразиться на батьківських стосунках. У тебе залишаться мама і тато, просто ми більше не будемо парою.
Також важливо відповідати чесно та щиро на всі питання дитини, які можуть в неї виникнути.
Також важливо відповідати чесно та щиро на всі питання дитини, які можуть в неї виникнути.
Як правильно будувати стосунки після розлучення, аби не залишитися ворогами, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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