Советы

“Действительно ли есть продукты, которые снимают стресс? Чем можно его заедать”

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Світлана Фус
Светлана Фус

Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

Виктория Мельник, редактор сайта 28 октября 2022, 07:00
Продукты-антистресс
Фото: Unsplash

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Советы

“Действительно ли есть продукты, которые снимают стресс? Чем можно его заедать”
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Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

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