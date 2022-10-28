“Действительно ли есть продукты, которые снимают стресс? Чем можно его заедать”

Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания
Во время войны многие начали за собой замечать постоянное желание есть: такое заедание обостряется особенно во время стресса.
Диетолог Светлана Фус в интервью Маше Ефросининой дает список антистресс-продуктов и советы, что делать при сильном желании заедать стресс.
Не стоит думать, что еда, содержащая жиры — вредная. В случае стресса нервная система человека нуждается в этих элементах, потому что и сама состоит из жиров.
Поэтому важно даже овощной салат заправлять растительным маслом, — отмечает диетолог. Лучше всего: оливковое, льняное и авокадовое — не более четырех столовых ложек в день.
Поэтому важно даже овощной салат заправлять растительным маслом, — отмечает диетолог. Лучше всего: оливковое, льняное и авокадовое — не более четырех столовых ложек в день.
— Жиры не только противодействуют стрессу, но и снимают воспаление.
Такая же ситуация со сливочным маслом, желтками яиц, сметаной — эти продукты насыщают и дают важные элементы мозга и желудка, — добавляет Светлана Фус.
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Еще хорошим антистрессом являются морепродукты. Сейчас можно употреблять сельдь и скумбрию — но за один прием пищи важно больше не есть ничего соленого.
Еще хорошим антистрессом являются морепродукты. Сейчас можно употреблять сельдь и скумбрию — но за один прием пищи важно больше не есть ничего соленого.
Чтобы справиться со стрессом, также стоит заниматься спортом: это не всегда о беге или таскании гантелей. Стоит каждый день хотя бы один час в быстром темпе гулять по улице — эффект точно будет!
А вот о спорте для новичков мы рассказывали тебе раньше: несколько простых упражнений, которые точно помогут тебе, советует фитнес-тренер.
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