“Действительно ли есть продукты, которые снимают стресс? Чем можно его заедать”

Во время войны многие начали за собой замечать постоянное желание есть: такое заедание обостряется особенно во время стресса.

Диетолог Светлана Фус в интервью Маше Ефросининой дает список антистресс-продуктов и советы, что делать при сильном желании заедать стресс.

Антистресс-продукты на любой случай

Не стоит думать, что еда, содержащая жиры — вредная. В случае стресса нервная система человека нуждается в этих элементах, потому что и сама состоит из жиров.

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Кусочек свинины или жирной рыбы;

Сливочное масло;

Орехи;

Авокадо;

Оливковое и льняное масло, семена подсолнечника;

Поэтому важно даже овощной салат заправлять растительным маслом, — отмечает диетолог. Лучше всего: оливковое, льняное и авокадовое — не более четырех столовых ложек в день.

— Жиры не только противодействуют стрессу, но и снимают воспаление.

Такая же ситуация со сливочным маслом, желтками яиц, сметаной — эти продукты насыщают и дают важные элементы мозга и желудка, — добавляет Светлана Фус.

Еще хорошим антистрессом являются морепродукты. Сейчас можно употреблять сельдь и скумбрию — но за один прием пищи важно больше не есть ничего соленого.

Чтобы справиться со стрессом, также стоит заниматься спортом: это не всегда о беге или таскании гантелей. Стоит каждый день хотя бы один час в быстром темпе гулять по улице — эффект точно будет!

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