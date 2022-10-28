“Чи справді є продукти, які знімають стрес? Чим можна його заїдати”

Під час війни багато хто почав за собою помічати постійне бажання їсти: таке заїдання загострюється особливо під час стресу.

Дієтологиня Світлана Фус в інтерв’ю Маші Єфросиніній дає список антистрес-продуктів та поради, що робити при сильному бажанні заїсти стрес.

Антистрес-продукти на будь-який випадок

Не варто думати, що їжа, яка містить жири — є шкідливою. У випадку стресу нервова система людини потребує цих елементів, бо й сама складається із жирів.

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Шматочок свинини або жирної риби;

Вершкове масло;

Горіхи;

Авокадо;

Оливкова та лляна олія, соняшникове насіння;

Тому важливо навіть овочевий салат заправляти олією, — наголошує дієтологиня. Найкраще: оливкова, лляна та авокадова — не більше чотирьох столових ложок на день.

— Жири не лише протидіють стресу, а й знімають запалення.

Така сама ситуація із вершковим маслом, жовтками яєць, сметаною — ці продукти насичують та дають важливі елементи мозку й шлунку, — додає Світлана Фус.

Ще хорошим антистресом є морепродукти. Зараз можна вживати оселедець та скумбрія — але за один прийом їжі більше не їсти нічого соленого.

Щоб впоратися зі стресом також варто займатися спортом: це не завжди про біг чи тягання гантель. Варто щодня хоча б одну годину у швидкому темпі гуляти вулицею — ефект точно буде!

А ось про спорт для новачків ми розповідали тобі раніше: кілька простих вправ, які точно допоможуть тобі радить фітнес-тренер.

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