Поради

“Чи справді є продукти, які знімають стрес? Чим можна його заїдати”

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Світлана Фус
Світлана Фус

Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 07:00
Продукти-антистрес
Фото: Unsplash

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Поради

“Чи справді є продукти, які знімають стрес? Чим можна його заїдати”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

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