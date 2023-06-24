“Я боюсь, что бывшие моего партнера в сексе были лучше меня. Что делать?”

Иногда совсем обычные и рутинные вещи могут стать лакмусовой бумажкой, которая сигнализирует о проблеме с психологическими корнями.

Часто мы сталкиваемся с ощущением нашего несовершенства: сравниваем себя с другими, пытаемся найти в своем облике недостатки. Но хуже всего, если такие мысли касаются интимной жизни.

Что делать, если есть страх, что бывшие партнеры твоего парня или девушки были лучше тебя в сексе и почему это сравнение отнимает удовольствие от интимного процесса, редакция Вікна-новини расспросила у психолога Валерии Быковой.

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— Для начала важно понять, почему постоянно возникают такие мысли.

Спроси себя: “Это моя проекция — я боюсь, что партнер так считает, хотя он/она ничего такого не говорит и не вспоминает? Или партнер действительно что-то такое говорит, сравнивает в негативном свете, обвиняет меня в том, что со мной “не так хорошо, как было с кем-то ещё?”.

Если это первый вариант, мы поговорим ниже об этом механизме подробнее.

Если второй — похоже, твой партнер не умеет говорить о своих потребностях прямо и просить о чем-то, вместо этого — может только винить.

Партнеру можно помочь научиться говорить о своих потребностях иначе, однако если человек не захочет это менять, это может являться признаком абьюзивных отношений.

Почему возникает страх быть хуже кого-то?

Вернемся к ситуации, где партнер никак прямо не сравнивает тебя с бывшими, однако ты чувствуешь внутренний страх оказаться хуже.

В основе такого страха, вероятнее всего, живет очень простая логика — выбирают тех, кто лучше. Итак, если я буду хуже — выберут не меня.

Мы все базово стремимся быть уникальными и лучшими — это дает нам чувство безопасности: если я особенный — меня не покинут.

Однако когда речь идет о людях, упрощенное сравнение лучше/хуже не работает. Ибо, что значит быть хуже или лучше кого-то в отношениях? Это как? Люди — это очень сложные многокомпонентные создания.

Нам может больше нравиться как один человек говорит, как другой одевается, как третий шутит и так далее.

С этим человеком нам может больше нравиться играть в ролевые игры, а с другим — мы будем лучше сходиться в определенных позах, а ещё с кем-то у нас будет лучший оральный секс.

Сравнивать себя с бывшими своего партнера, это как сравнивать клубнику с черешней и малиной.

Можно ли их выстроить во всеобщую иерархию от худшего к лучшему? Нет, они просто разные.

Поэтому первый важный шаг — отказаться от упрощенного сравнения по шкале лучше или хуже. Полезнее спросить себя: “Удовлетворены ли мы тем, какой у нас получается секс? И если нет, то что именно хочется изменить и как?”.

Подсказкой о “как”, кстати, может как раз стать предыдущий опыт — твой и партнера.

Почему мы стараемся сравнивать себя с прежним опытом партнера?

Это второй важный шаг — осознать, для чего мы сравниваем. Сравнивать — не всегда плохо. Например, если отказаться от шкалы лучше/хуже и использовать сравнение, чтобы лучше и больше понять о партнере и о себе.

Можно спрашивать: “Что тебе тогда нравилось, а что — нет?”, “По чему ты скучаешь?”, “Что сейчас нравится больше, чем раньше?”, “Недостаток чего ты чувствуешь и как удавалось это закрывать раньше — если удавалось?”.

Если использовать сравнение не как способ обесценить себя, а как инструмент исследования друг друга — это поможет снизить тревогу и наоборот, опираться на предыдущий опыт, чтобы улучшать нынешний.

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Что может подорвать уверенность в себе?

Мы очень уязвимы, — особенно в таких интимных темах, как секс, — к чужой оценке. Особенно к оценке людей, мнение которых нам важно.

Если у тебя есть опыт, в этих отношениях или в предыдущих, когда тебя сравнивали и обесценивали — это может порождать страх и неуверенность.

Важно напоминать себе, что ты — не вещь и не инструмент для удовлетворения другого человека.

Секс — это взаимная активность, процесс исследования друг друга, тел, ощущений, переживаний, с целью получения удовольствия. Если в процессе кто-то один, или оба партнера не получают удовольствия — есть причина задуматься и обсудить, что именно можно попытаться делать иначе.

И это всегда о чем-то вместе. Ты не можешь делегировать полную ответственность за свое удовлетворение другому человеку, потому что он априори не может и не должен тебя удовлетворить. Однако он может помочь тебе получить удовольствие.

И так же ты — не можешь отвечать за то, получает ли другой человек удовольствие, однако можешь в этом помогать или мешать.

И именно для этого в паре важно говорить — что нравится, что приятно, чего хочется, кому и как больше подходит.

Как наладить половую жизнь с партнером, если есть такая проблема — страх сравнения?

Было бы хорошо начать с разговора об этом. Выбрать время, когда оба партнера в спокойном состоянии и открыты для обсуждения, когда у вас достаточно времени и, что очень важно, — моральных сил.

Стоит сначала договориться, что этот разговор — не об обвинениях и оценках, а о лучшем понимании друг друга, чтобы сделать вашу сексуальную жизнь ещё приятнее.

Ты можешь поделиться своим страхом и объяснить, о чем именно ты переживаешь и чего бы тебе хотелось для себя и для партнера.

Например, ты переживаешь, достаточно ли удовольствие партнер получает от секса и есть ли что-то, что он/она хочет улучшить.

Также ты можешь сказать, если что-то в действиях и словах партнера, что тебя затрагивает и заставляет сравнивать себя с бывшими, а также попросить его выбирать другую форму, чтобы об этом сказать.

Есть простое правило, которое может в этом помочь — говорить о себе и своей потребности, а не оценивать действия другого.

То есть вместо: “Мне не нравится, как ты целуешься”, или ещё хуже “Ты плохо целуешься”, стоит говорить о себе и своих предпочтениях: “Мне нравится целоваться медленнее и нежнее/быстрее и страстнее. Попробуем?”

Будь готов/(-а), что вы можете не с первого раза найти общий язык, а после первого разговора все вопросы не разрешатся. Вам обоим нужно время поэкспериментировать, учесть пожелания друг друга, попробовать что-нибудь новое.

Поэтому в процессе важно продолжать коммуницировать: “Это так, как тебе нравится?”, а также помогать партнеру понять, как нравится тебе: “Вот так хорошо, давай немного медленнее”, или “Поднимись/спустись ниже”, “Поцелуй/прикоснись здесь”.

Говорите между собой, исследуйте друг друга, наслаждайтесь друг другом и напоминайте себе — каким бы ни был предыдущий опыт у твоего партнера, важно то, что сейчас вы — вместе, а значит — выбирают тебя.

Важно также говорить и о том, какой секс может приносить пользу и удовольствие, а какой — вред. Простыми словами о физической близости, мы писали в нашем другом материале.

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