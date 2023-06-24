“Боюсь, що колишні партнера/-ки у сексі були кращими, ніж я. Що робити?”

Інколи зовсім буденні та звичайні речі можуть стати лакмусовим папірцем, який сигналізує про проблему з психологічними коренями.

Часто ми стикаємося з відчуттям нашої недовершеності: порівнюємо себе з іншими, намагаємося знайти у своїй зовнішності недоліки. Та найгірше, якщо такі думки стосуються інтимного життя.

Що робити, якщо є страх, що колишні партнери твого хлопця чи дівчини були кращими за тебе у сексі та чому це порівняння забирає задоволення від інтимного процесу, редакція Вікна-новини розпитала у психологині Валерії Бикової.

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— Для початку важливо зрозуміти, чому постійно виникають такі думки.

Запитай себе: “Чи це моя проекція — я боюсь, що партнер/-ка так вважає, хоча він/вона нічого такого не каже і не згадує? Чи партнер/-ка дійсно щось таке каже, порівнює у негативному світлі, звинувачує мене в тому, що зі мною “не так добре, як було з кимось іще?”.

Якщо це перший варіант, ми нижче поговоримо про цей механізм детальніше.

Якщо другий — схоже, твій/(-оя) партнер/(-ка) не вміє говорити про свої потреби прямо і просити про щось. Натомість — може лише звинувачувати.

Партнерові чи партнерці можна допомогти навчитися говорити про свої потреби інакше, проте якщо людина не захоче це змінювати, це може бути ознакою аб’юзивних стосунків.

Чому виникає страх бути гіршим/-ою за когось?

Повернемось до ситуації, де партнер/-ка ніяк прямо не порівнює тебе з колишніми, проте ти відчуваєш всередині страх виявитись гіршим/-ою.

В основі такого страху, найімовірніше, живе дуже проста логіка — обирають тих, хто кращий. Отже, якщо я буду гіршим/-ою — оберуть не мене.

Ми всі базово прагнемо бути унікальними й найкращими — це дає нам відчуття безпеки: якщо я особливий/-а — мене не покинуть.

Проте, коли мова йде про людей, спрощене порівняння краще/гірше не працює. Бо, що означає бути гіршим чи кращим за когось в стосунках? Це як? Люди — це дуже складні багатокомпонентні створіння.

Нам може більше подобатись як одна людина говорить, як друга одягається, як третя жартує тощо.

З цією людиною нам може більше подобатися грати в рольові ігри, а з іншою — ми краще сходитимемося в певних позах, а ще з кимось нам вдаватиметься кращий оральний секс.

Порівнювати себе з колишніми свого/-єї партнера/-ки, це наче порівнювати полуницю з черешнею та малиною.

Чи можна їх вибудувати в загальну ієрархію від гіршого до кращого? Ні, вони просто різні.

Тому перший важливий крок — відмовитись від спрощеного порівняння за шкалою краще чи гірше. Корисніше запитати себе: “Чи ми задоволені тим, який в нас виходить секс? І якщо ні, то що саме хочеться змінити і як?”.

Підказкою про “як”, до речі, може якраз стати попередній досвід — твій та партнера/-ки.

Чому ми намагаємося порівнювати себе з колишнім досвідом партнера?

Це другий важливий крок — усвідомити, для чого ми порівнюємо. Порівнювати — не завжди погано. Наприклад, якщо відмовитись від шкали краще/гірше і використовувати порівняння, щоб краще та більше зрозуміти про партнера/-ку та про себе.

Можна ставити запитання: “Що тобі тоді подобалося, а що — ні?”, “За чим ти сумуєш?”, “Що зараз подобається більше, ніж раніше?”, “Нестачу чого ти відчуваєш і як вдавалось це закривати раніше — якщо вдавалося?”.

Якщо використовувати порівняння не як спосіб знецінити себе, а як інструмент дослідження уподобань один одного — це допоможе знизити тривогу та навпаки, спиратися на попередній досвід, щоб покращувати теперішній.

Що може підірвати впевненість у собі?

Ми дуже вразливі — особливо в таких інтимних темах, як секс, — до чужої оцінки. Особливо до оцінки людей, думка яких нам важлива.

Якщо у тебе є досвід, в цих стосунках чи у попередніх, коли тебе порівнювали й знецінювали — це може породжувати страх і невпевненість.

Важливо нагадувати собі, що ти — не річ і не інструмент для задоволення іншої людини.

Секс — це взаємна активність, процес дослідження один одного, тіл, відчуттів, переживань, з метою отримання задоволення. Якщо в процесі хтось один або обидва партнери не отримують задоволення — є причина задуматися й обговорити, що саме можна спробувати робити інакше.

І це — завжди про щось разом. Ти не можеш делегувати повну відповідальність за своє задоволення іншій людині — бо вона апріорі не може і не має тебе задовольнити. Проте вона може допомогти тобі отримати задоволення.

І так само ти — не можеш відповідати за те, чи отримує інша людина задоволення, проте можеш цьому допомагати чи заважати.

І саме для цього в парі важливо говорити — про те, що подобається, що приємно, чого хочеться, кому та як більше підходить.

Як налагодити статеве життя з партнером, якщо є така проблема — страх порівняння?

Було б добре почати з розмови про це. Обрати час, коли обидва партнери в спокійному стані та відкриті до обговорення, коли у вас достатньо часу і, що дуже важливо, — моральних сил.

Варто на початку домовитися, що ця розмова — не про звинувачення та оцінки, а про краще розуміння одне одного, аби зробити ваше сексуальне життя ще приємнішим.

Ти можеш поділитися своїм страхом і пояснити, про що саме ти переживаєш і чого б тобі хотілося для себе та для партнера/-ки.

Наприклад, ти переживаєш, чи достатньо задоволення партнер/-ка отримує від сексу і чи є щось, що він/вона хоче покращити.

Також ти можеш сказати, якщо щось в діях і словах партнера тебе зачіпає і змушує порівнювати себе з колишніми, а також попросити його/її обирати інакшу форму, щоб про це сказати.

Є просте правило, яке може з цим допомогти — говорити про себе і свою потребу, а не оцінювати дії іншого.

Тобто замість: “Мені не подобається, як ти цілуєшся”, або ще гірше “Ти погано цілуєшся”, варто говорити про себе і свої уподобання: “Мені подобається цілуватися повільніше і ніжніше/швидше і пристрасніше. Спробуймо?”.

Будь готовим/-ою, що ви можете не з першого разу порозумітися, а після першої розмови всі питання не розв’яжуться. Вам обом треба час поекспериментувати, врахувати побажання один одного, спробувати щось нове.

Тому в процесі важливо продовжувати комунікувати: “Чи це так, як тобі подобається?”, а також допомагати партнеру/-ці зрозуміти, як тобі подобається: “Ось так добре, давай трошки повільніше”, чи “Підіймись/спустись нижче”, “Поцілуй/торкнись тут”.

Говоріть між собою, досліджуйте одне одного, насолоджуйтесь одне одним та нагадуйте собі — яким би не був попередній досвід у твого/-єї партнера/-ки, важливо те, що зараз ви — разом, а отже — обирають тебе.

Важливо також говорити й про те, який секс може приносити користь та задоволення, а який — шкодити. Простими словами про фізичну близькість, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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